憂癱瘓及引恐慌 林村拒借場予的士業界罷工 (18:23)

負責統籌今次罷工場地事宜的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭則向本報稱，事前有與林村許願廣場溝通，且已繳交租場費用，惟明白場主難做，稱「唔想迫場主」，又指需時與業界商討政府最新回應，稍後再決定是否繼續明天罷工行動。

運輸及物流局今日傍晚發稿，指運輸及物流局和運輸署代表今早與的士業界會面，政府代表在會上已清晰表明，利用汽車作非法出租或取酬載客用途屬違法行為，政府一定會嚴厲打擊，又強調會啓動檢視現有法例，如何更有效處理非法出租或取酬載客活動，並研究如何規管網約出租汽車平台，加強打擊非法出租或取酬載客。

運輸及物流局發言人重申，一直關注的士行業的營運環境，並會繼續保持緊密溝通，期望業界以公眾利益為大前提，理性務實地解決問題。