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廿歲男認刀襲「黃店」東主冀判監　精神科報告建議無限期醫院令 (16:32)

20歲無業青年在「黃店」餐廳用刀刺傷女東主。他早前承認各一項蓄意傷人及在公眾地方管有攻擊性武器罪，求情稱他將對美國和欺凌者的仇恨與「黃絲」混為一談，「覺得黃絲欺凌佢」，冀接受醫院令。案件今日（21日）於區院判刑，辯方表示精神科醫生評估被告後，建議判予無限期醫院令，被告現希望被判監，在獄中接受治療。辯方補充指本案情節未嚴重至判予無限期醫院令。法官聽罷陳辭後，將判刑押後至11月28日。

被告馮志達（現20歲）。案情指，女事主與丈夫經營在慈雲山嘉華大廈的「八道餐廳」。2022年8月24日早上，被告進入餐廳後拿出一把刀刃長約11厘米的刀，斬事主頭部兩下及刺其右肩。

被告被捕後在警誡下稱，「八道餐廳」是「黃店」，與他的政治立場不同，所以他不喜歡該餐廳，但沒特別與誰積怨。被告16歲時得知自己性無能，開始計劃施襲，一個月前買刀；事主送院，發現頭皮、右頸和右肩有裂傷，同日出院。

辯方今日甫開庭指，兩份精神科醫生報告均建議判予無限期醫院令；心理專家報告指被告能夠正視病情及有意就醫。辯方又指，無限期醫院令適合更嚴重的罪名，例如謀殺。惟案中事主僅受皮外傷，可即日出院，故認為案情較輕微，未至於要判予無限期醫院令。加上被告現在意願是被判監禁，在獄中接受治療。辯方建議法庭以3至4年為監禁量刑起點。

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