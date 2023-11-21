廿歲男認刀襲「黃店」東主冀判監　精神科報告建議無限期醫院令 (16:32)

被告馮志達（現20歲）。案情指，女事主與丈夫經營在慈雲山嘉華大廈的「八道餐廳」。2022年8月24日早上，被告進入餐廳後拿出一把刀刃長約11厘米的刀，斬事主頭部兩下及刺其右肩。

被告被捕後在警誡下稱，「八道餐廳」是「黃店」，與他的政治立場不同，所以他不喜歡該餐廳，但沒特別與誰積怨。被告16歲時得知自己性無能，開始計劃施襲，一個月前買刀；事主送院，發現頭皮、右頸和右肩有裂傷，同日出院。

辯方今日甫開庭指，兩份精神科醫生報告均建議判予無限期醫院令；心理專家報告指被告能夠正視病情及有意就醫。辯方又指，無限期醫院令適合更嚴重的罪名，例如謀殺。惟案中事主僅受皮外傷，可即日出院，故認為案情較輕微，未至於要判予無限期醫院令。加上被告現在意願是被判監禁，在獄中接受治療。辯方建議法庭以3至4年為監禁量刑起點。