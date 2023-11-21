區議會選舉｜灣仔區「5爭2」 吳秋北現身新民黨宣傳活動撐場 (15:54)

工聯會於港島未有派員參選，吳秋北表示，是次選舉激烈，屬良性競爭，要比拼政綱及魄力，又指黃守東於區內做了很多工作，2021年立法會換屆選舉亦得其幫助，講解區內情况，如區內點街市及衛生黑點狀况。

葉劉淑儀表示，黃守東非常勤奮，於選舉論壇上的表現亦不錯，是「可育之才」，望他在餘下競選時間繼續努力，爭取選民支持。至於被問到是否與工聯會達成合作協議，她表示只要沒有「撞區」，與友好的政黨甚至獨立候選人均可合作，舉例她亦有支持工聯會離島區候選人劉展鵬。她補充，理念相同而資源上許可的話，便可考慮與其他政黨或候選人合作。針對同區候選人宋芝齡，近日選舉期間有節目播出的爭議，她表示不會向選管會投訴，但若是對方會更審慎處理，畢竟節目播放或屬「額外宣傳」。

另外，她亦回應有關同性伴侶框架的建議，她認為法庭裁決無改變婚姻定義，只說要有替代框架，讓性小眾與其他人的有同等的合法權益，惟有資深法律界人士認為框架建議較「模糊」及「空泛」，惟法庭裁決並無問題，，內地婚姻法亦無加入《基本法》附件三，也無看到有釋法必要，會向政制及內地事務局跟進後續進展。

同黨立法會議員容海恩、陳家珮及何敬康等亦讚揚黃守東用心服務社區。

2023年區議會參選名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm