區議會選舉｜灣仔區「5爭2」 吳秋北現身新民黨宣傳活動撐場 (15:54)

距離區議會選舉投票日不足一個月，灣仔區「5爭2」競爭激烈，同區有前亞視公關及宣傳科高級經理的新民黨候選人黃守東，及代表自由黨的無綫藝員宋芝齡參戰，令該區備受矚目。黃守東今（21日）於灣仔舉辦宣傳車啟動儀式，新民黨主席葉劉淑儀、副主席容海恩、執行委員陳家珮及中央委員何敬康到同場出席。另外，工聯會會長吳秋北及香港島各界聯合會長薛博然等地區社團人士亦到場支持。
工聯會於港島未有派員參選，吳秋北表示，是次選舉激烈，屬良性競爭，要比拼政綱及魄力，又指黃守東於區內做了很多工作，2021年立法會換屆選舉亦得其幫助，講解區內情况，如區內點街市及衛生黑點狀况。
葉劉淑儀表示，黃守東非常勤奮，於選舉論壇上的表現亦不錯，是「可育之才」，望他在餘下競選時間繼續努力，爭取選民支持。至於被問到是否與工聯會達成合作協議，她表示只要沒有「撞區」，與友好的政黨甚至獨立候選人均可合作，舉例她亦有支持工聯會離島區候選人劉展鵬。她補充，理念相同而資源上許可的話，便可考慮與其他政黨或候選人合作。針對同區候選人宋芝齡，近日選舉期間有節目播出的爭議，她表示不會向選管會投訴，但若是對方會更審慎處理，畢竟節目播放或屬「額外宣傳」。
另外，她亦回應有關同性伴侶框架的建議，她認為法庭裁決無改變婚姻定義，只說要有替代框架，讓性小眾與其他人的有同等的合法權益，惟有資深法律界人士認為框架建議較「模糊」及「空泛」，惟法庭裁決並無問題，，內地婚姻法亦無加入《基本法》附件三，也無看到有釋法必要，會向政制及內地事務局跟進後續進展。
同黨立法會議員容海恩、陳家珮及何敬康等亦讚揚黃守東用心服務社區。
2023年區議會參選名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm