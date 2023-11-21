男子自稱黑幫案上訴得直　毋須重審 (13:37)

上訴人為綽號「太子」的岑國熙（33歲），他被控於2018年9月13日在荃灣一間酒吧內，聲稱為三合會社團成員。裁判官水佳麗去年8月經重審後，裁定上訴人罪成。

上訴方陳辭指，本案依賴的臥底警員在另一宗自稱三合會成員的案件，被裁判官陳炳宙質疑證供不可信，該案與本案的情況相似，脈絡一致，故認為臥底警員在本案亦不可信；上訴方又指本案已困擾上訴人4至5年，他面對刑事指控的壓力相當大，希望法庭直接裁定上訴得直，免卻上訴人再次重審的負擔。

律政司一方則陳辭指，本案與上述案件有不同之處，上述案件中證人供稱被告不斷自稱黑社會成員，但本案只涉及一次，即「我哋勝和嘅人都敢搞？」情況並非完全不合理，被告可能以黑社會成員的身份為榮。律政司亦表明不會申請重審。張官則指出，臥底警被起碼兩名裁判官質疑證供可信性，若本案無其他證供，理應重審，但他已被多次質疑，「或者真係太唔可靠，係咪都唔應該考慮重審呢？」

張官另提到，本案重審時，辯方律師沒有向臥底警員指出他在其他案件被質疑證供不可信。律政司在庭上同意，律師的疏忽不能「入個被告數」；張官聽罷陳辭，判上訴人上訴得直，撤銷定罪及判刑，亦認為案件「唔係嚴重到」要進行第三次審訊，案件毋須重審，將稍後頒判辭補充理由。