「Lunch哥」違限聚令罪成不服上訴獲批法援　官：考慮智力及精神狀况 (11:29)

上訴人李國永（現21歲）被控於2020年8月8日，在將軍澳唐明街與唐俊街交界參與受禁群組聚集。他經審訊後被判15個月感化令，其間須接受心理及精神科治療，他現已完成感化令。

沒有律師代表的李國永今由父親陪同到庭，他首先向法庭申請法援，並補充有關當時的距離及其犯案動機的上訴理據。游官引述書面陳辭，提到李國永兩度遭拒法援，若上訴人的財務狀况符合規定但仍遭拒絕法援，法官有權命令法援署批出法援；游官又指李自行準備的陳辭寫得不錯，與他描述的情况未必脗合。李隨即呈上兩份油麻地兒童及青少年精神科報告，證明其精神狀況。律政司一方則表示對李申請法援持中立態度。

游官最終表示，考慮到上訴人的智力及精神狀况，根據《刑事法律援助規則》第12（3）條，發出上訴援助證書，法援署須指派律師代表李國永，並將案件押後至明年1月22日再訊。