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「Lunch哥」違限聚令罪成不服上訴獲批法援　官：考慮智力及精神狀况 (11:29)

「Lunch哥」李國永及六旬家庭主婦陳麗珍，2020年在將軍澳悼念墮樓身亡的周梓樂，其間與另外兩人聚集談話，被裁定違反二人限聚令罪成，李國永被判15個月感化令。李不服定罪上訴，上訴案今（21日）於高等法院提訊，李表示申請法援兩度遭拒，希望向法庭申請法援。暫委法官游德康考慮上訴人的智力及精神狀况，基於公平前提發出上訴援助證書，即法援署必須批出法援。案件押後明年1月22日再訊。

上訴人李國永（現21歲）被控於2020年8月8日，在將軍澳唐明街與唐俊街交界參與受禁群組聚集。他經審訊後被判15個月感化令，其間須接受心理及精神科治療，他現已完成感化令。

沒有律師代表的李國永今由父親陪同到庭，他首先向法庭申請法援，並補充有關當時的距離及其犯案動機的上訴理據。游官引述書面陳辭，提到李國永兩度遭拒法援，若上訴人的財務狀况符合規定但仍遭拒絕法援，法官有權命令法援署批出法援；游官又指李自行準備的陳辭寫得不錯，與他描述的情况未必脗合。李隨即呈上兩份油麻地兒童及青少年精神科報告，證明其精神狀況。律政司一方則表示對李申請法援持中立態度。

游官最終表示，考慮到上訴人的智力及精神狀况，根據《刑事法律援助規則》第12（3）條，發出上訴援助證書，法援署須指派律師代表李國永，並將案件押後至明年1月22日再訊。

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