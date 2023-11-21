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500的士計劃明早罷工3小時 政府呼籲業界顧及公眾利益理性務實 (18:02)

部分的士業界不滿政府無取締非法白牌車，醞釀明日（22日）上午11時起發動3小時罷工。的士小巴商總會理事長周國強表示，今日（21日）與政府代表會面後未取得成果，業界決定按計劃明早罷工，料約有500輛的士參與，的士會在大埔林村許願樹附近「停擺」。

運輸及物流局表示，當局和運輸署代表今早應部分的士團體要求而與業界會面。政府指，一直關注的士行業的營運環境，並會繼續保持緊密溝通，期望業界以公眾利益為大前提，理性務實地解決問題。

周國強估計，參與罷工的大部分為新界的士「綠的」，有300多輛，市區的士「紅的」則約百多輛。業界稱，若局方一周內沒就打擊白牌車有滿意答覆，不排除會有進一步行動。他今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，倘政府未有回應訴求，行動規模或會擴大，估計屆時約有逾1000輛的士參與。

周國強於節目中被問到取消罷工的條件，要求在當局需審視對的士業措施，包括落實修例打擊網約白牌車、改善收費滯後、車主承擔大部分交通意外保費等問題。他與政府代表會面後指，當局稱會聯絡警方打擊白牌車，亦建議業界參與，同時同意審視加快的士加價申請，但業界提出措施要立即到位，當局則未能回應，希望業界觀察多一段時間，業界對此感到失望。

周國強又指，的士要遵從牌照管制，例如需按表收費，但另一邊廂網約白牌車卻能彈性收費，令的士業界經營困難，而且業界9年以來只加價兩次，政府報告亦指出其收費滯後20%，導致業界長期無法吸引年輕人入行，令行業老齡化。他又指業界一直希望提高服務質素，例如增設導航設施，以減少因兜路引起的投訴，但政府多年來均無回應。

運輸及物流局發言人表示，政府代表在與的士業界會面時清晰表明，利用汽車作非法出租或取酬載客用途屬違法行為，當局會爭取恢復二讀辯論相關的條例草案，並加強執法。政府亦會提出修正案，建議提高最高監禁期，以加強阻嚇力。

政府強調會啓動檢視現有法例，如何更有效處理非法出租或取酬載客活動，並會研究如何規管網約出租汽車平台，加強打擊非法出租或取酬載客。

相關字詞﹕編輯推介 的士 周國強

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