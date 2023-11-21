涉瑜伽球謀殺妻女案　許金山終極上訴得直案件重審 (10:10)

判辭透露，許金山的妻子黃秀芬及幼女許儷玲於2015年5月死亡，警方於2015年11月才集中調查涉事私家車的瑜伽球。其間，證物警員曾經上車拍照取證，重新擺放車尾箱的物品和移動瑜伽球位置，過程中沒有找到關鍵的瑜伽球氣塞。直至2016年5月，警方始以謀殺罪名拘捕許金山，並在許金山的寓所抽屜找到懷疑涉案氣塞。

上訴方爭議，涉事私家車有近半年空白期，不排除曾被干擾，而氣塞丟失或與許儷玲用瑜伽球滅蟲有關。終院在判辭指，原審法官指示陪審團集中考慮證物警員作供的可信性，如確信警員正確，就能分辨誰人將瑜伽球放入車內；此舉令陪審團忽視氣塞於2015年11月之前人取走的可能性，屬混淆陪審團。終院又指，控方在原審沒有提出任何證據，講述警方如何保管車尾箱物品，氣塞丟失並非許儷玲不會使用瑜伽球的基礎。

終院提到，除了涉事瑜伽球，許金山寓所內還有其他瑜伽球，所以抽屜搜出的氣塞本身並不重要，證據價值不大。終院又指，控方原審時將抽屜氣塞和車內的瑜伽球聯繫起來，存在很大偏見，法官至少應該提醒陪審團，兩者之間沒有任何聯繫；遺憾是法官沒有妥善引導陪審團，陪審團無法適當評估氣塞是否丟失的證據。

終院表示，控方原審時利用排除法，排除許儷玲將瑜伽球放入車的機會，惟法官沒有將許儷玲這樣做的可能性留予陪審團考慮。終院形容，本案指稱的謀殺情節極不尋常，應該交由新的陪審團重新審理，遂裁定許金山上訴得直，撤銷定罪，下令他就兩項謀殺罪重審。