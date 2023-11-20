男子捏親友貓兒耳及摑頭被判囚30天　今上訴獲撤銷虐畜定罪 (21:44)

據控方案情，上訴人趙林於2022年8月26日下午2時許，在牛頭角樂華北邨寧華樓某室發現貓兒在他房間撒尿後動怒，並作指稱的襲擊行為，期間用方言說了「你個九日的，你偏偏就跑到去老子的房去屙尿。」貓兒隨即縮開及逃跑，上訴人再無襲擊牠。過程被閉路電視拍攝。

上訴人沒有律師代表，主張原審裁判官錯誤地裁定他不是因教導貓兒而出手，片段所見力度不符合「殘酷」，不應被定罪，刑罰亦明顯過重。高院暫委法官游德康指出，案中無證據證明貓兒的傷勢和心理傷害，裁判官無進一步解釋如何得出上訴人的行為「超出了一定武力」的結論，法庭反覆觀看片段後也未能同意打貓的力度達到「殘酷」。

法官並稱，上訴人在警誡下有解釋打貓理由，但裁判官沒有考慮上訴人開脫罪責說法的可信度，若接納他是為了教貓，便可以得出一時氣憤而出手以外的另一個合理推論，法庭必須對上訴人作有利推論；因此裁定上訴人得直，撤銷定罪和判刑。