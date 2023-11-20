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男子捏親友貓兒耳及摑頭被判囚30天　今上訴獲撤銷虐畜定罪 (21:44)

男子疑不滿親友的貓隻在其房間內撒尿，遂捏牠耳朵一下再掌摑頭部一次。男子否認一項虐畜罪，受審被裁定罪成，判囚30天。他不服定罪和判刑，高院考慮後今（20日）頒判辭，指男子打貓是不爭的事實，惟力度絕對不可以被形容為達到「殘酷地打」的程度，原審事實裁斷完全不合情理；加上男子有可能因教貓才拍打牠，有合理原因，裁定上訴得直，撤銷定罪和判刑。

據控方案情，上訴人趙林於2022年8月26日下午2時許，在牛頭角樂華北邨寧華樓某室發現貓兒在他房間撒尿後動怒，並作指稱的襲擊行為，期間用方言說了「你個九日的，你偏偏就跑到去老子的房去屙尿。」貓兒隨即縮開及逃跑，上訴人再無襲擊牠。過程被閉路電視拍攝。

上訴人沒有律師代表，主張原審裁判官錯誤地裁定他不是因教導貓兒而出手，片段所見力度不符合「殘酷」，不應被定罪，刑罰亦明顯過重。高院暫委法官游德康指出，案中無證據證明貓兒的傷勢和心理傷害，裁判官無進一步解釋如何得出上訴人的行為「超出了一定武力」的結論，法庭反覆觀看片段後也未能同意打貓的力度達到「殘酷」。

法官並稱，上訴人在警誡下有解釋打貓理由，但裁判官沒有考慮上訴人開脫罪責說法的可信度，若接納他是為了教貓，便可以得出一時氣憤而出手以外的另一個合理推論，法庭必須對上訴人作有利推論；因此裁定上訴人得直，撤銷定罪和判刑。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 虐畜

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