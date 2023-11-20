房委會停車場明年加價　月租加30至180元 (17:18)

經調整後，明年1月1日起私家車露天及有蓋泊車位月租收費分別為1570至2610元，1900至3150元；輕型貨車露天及有蓋泊車位月租收費分別為2640元及3400元；大型巴士露天及有蓋泊車位月租收費分別為3280元及4350元；電單車露天及有蓋泊車位月租收費則分別為480元及360元。

房委會發言人表示，為使房委會的停車場收費貼近市場收費水平，並確保房委會財政穩健，故上調房委會轄下各類泊車位的月租收費。發言人又指，房委會進行的市場研究顯示，同類停車場的月租收費普遍有所上升，而房委會各類泊車位的現行月租收費普遍處於同類停車場收費範圍內較低的水平。

至於時租收費方面，小組委員會通過把所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位於明年的時租收費加1元；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別加5元及10元。

發言人指，房委會會留意政府在轄下停車場徵收電動車輛充電費的最新安排，並考慮適時於房委會轄下的時租泊車位徵收電動車輛充電費。