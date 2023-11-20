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三層應急機制應對學童精神健康　陳友凱質疑「自欺欺人」 (16:46)

政府指學童自殺情况已響起極大警號，醫衛局與教育局和社署正商討研究設立以學校為本的三層應急機制，精神健康諮詢委員會委員陳友凱表示，以往亦有類似的機制，但因執行人手不足導致學生自殺的情况再次出現，反映三層機制束手無策。陳又認為，三層應急機制會令大眾產生錯誤的安全感，若認為設立機制就會令所有事情變得順暢，「實際上係自欺欺人」。

三層應急機制中，第一層由教師、校本社工負責盡快識別有較高自殺風險的學生，盼及早遏止危機；第二層則由政府會協助內部人手不足的學校配對適當社會資源，例如社署轄下綜合家庭服務中心、精神健康綜合社區中心的註冊社工；第三層就由醫管局優先處理有嚴重精神健康的學童個案。

陳友凱今早（20日）於港台節目表示，早前已有報告顯示學童的精神健康處於嚴峻地步，不少人有自殺念頭，部分甚至有自殺計劃，情况令人震驚。陳認為，三層應急機制凡關鍵是各層均須有足夠人力，否則學生情况已惡化。陳友凱又認為，三層應急機制的第一層其實難以執行，因為教師工作已經繁忙，但機制下反而加重教師的角色，陳認為當局應大力鼓勵建立朋輩網絡。至於三層應急機制中的第二層，陳質疑社署轄下綜合家庭服務中心、精神健康綜合社區中心的註冊社工人手「究竟加咗幾多呢？」。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝今早則在商台節目表示，三層應急機制有需要，但認為當局著重專業人士介入，只是「當佢（學生）有病先處理」，認為應營造更多空間讓學生及老師建立關懷關係。葉提醒家長，當子女沉迷打機時，「唔好就咁拔咗條線」，呼籲家長應冷靜，亦不應將個人願望強加於子女身上，強調家庭支援重要，家長應多花時間關心子女學業以外的問題，「沒有問題的學童，只有問題的家長」。

葉兆輝表示，對比2016年的情况，今次學童自殺問題並無特別大改變，但幅度及深度更嚴重。葉指，根據警方數字顯示，7成年輕人自殺個案都無精神健康紀錄，一半人遇到問題不會尋求幫助。葉又指出，根據學童遺書及研究顯示，2019年反修例事件及持續3年的新冠疫情對年青人的影響大，例如有原本可傾談的老師及朋友已離港，導致同學及老師的關係變得疏離，他亦擔心11月踏入考試季節，情况只會更加嚴重。

相關字詞﹕編輯推介 陳友凱 葉兆輝

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