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男子涉劫值70萬元電子零件囚18個月 (16:08)

牛頭角臨樂街南豐商業中心去年5月發生劫案，一名跟車工人送貨時於後樓梯涉遭2名劫匪襲擊，搶去約值70萬元的電子零件，兩劫匪事後駕車逃去。31歲兼職貨車司機涉案被捕，另一名男子仍在逃，貨車司機今（20日）於區域法院承認一項盜竊罪。法官李慶年考慮被告使用武力犯案，情况接近搶劫，涉及的貨物的價值不少，判被告囚18個月。

被告甘尚旻（31歲）承認一項盜竊罪。庭上透露被告有各一項使用虛假文書及管有攻擊性武器的案底，他在其他案件保釋期間干犯本案。

被告承認的案情指，2022年5月27日早上近9時，萬誠物流公司的方姓司機及趙姓跟車工人從石門運送13板貨物。約9時半，貨車到達南豐商業中心停車場，趙送貨到相關樓層，方留在地下層看管貨物。約10時，方見趙折返時腳步不穩，趙表示送貨到9樓途中，在後樓梯被兩名男子打及取走一板共30箱貨物。

閉路電視拍攝到被告近10時，在地下層尾隨趙進入升降機。約10時正，一名身份不詳的男子在升降機開門時，將趙推出升降機，被告則左臂夾著一卷黑色膠紙，右手將貨物拉出升降機外。其後，被告與該男子推著黑色膠紙包裹的貨物進入升降機，到1樓停車場將貨物推上輕型貨車，駕車離開。事發約一小時後，警員在大埔汀角路截停被告駕駛的輕型貨車並拘捕被告，車上未有檢獲失竊貨物。

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