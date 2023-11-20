上年度公僕流失逾萬人辭職率2.2%　楊何蓓茵：辭職率已放緩 (14:06)

另外，當局亦交代有149名全職非公務員拒絕簽妥及交回聲明；而兼職非公務員則有386人拒絕簽妥及交回聲明，當中已全數離職，楊何蓓茵解釋，其實當時有些僱員的合約快將結束，有些未約滿已辭職或政府中止聘用。

立法會議員郭偉强關注，29歲或以下的公務員人數有下降趨勢，僅佔公務員實際員額約12.8%，楊何蓓茵承認29歲或以下的公務員人數的確有所減少，但她稱與其他私營機構僱主都留意到，時下的年青人對學歷追求「大咗」，指現時年青人修畢學士學位後會選擇繼續修讀碩士或博士學位課程，認為此現象較以前普遍，故影響29歲或以下的公務員人數。

楊何蓓茵又指，現時在試用期內辭職的公務員佔辭職總數約4成，相信是由於年青人希望獲得不同工作經驗而辭職，強調局方會盡力留人才，包括加強培訓，以及安排他們在試用期內到內地進行國情培訓等，強調以往並無相關措施，「表示我哋好珍惜佢哋」。

文件又顯示，至今年3月31日公務員編制約為192000個職位，實際員額則約為174000人。立法會議員周小松指，有前線公務員向工會反映工作量及工作壓力大增，甚至要無償加班，楊何蓓茵指公務員有「承擔」，相信公務員不會介意因緊急情况而短暫加班，不過，楊何蓓茵承認編制和實際人手有落差是不理想，強調局方已大力進行招聘，亦要求部門加快招聘流程，例如文書職系以往最快需時10個月才發出聘書，現在進行全年招聘，3至4個月已可發出聘書。

另有多名議員關注，局方會否考慮讓公務員採取彈性上班時間、提供子女教育津貼等福利，楊何蓓茵認為，疫後政府有很多東西要追回，例如拼經濟等，故讓公務員採取彈性上班時間現時未必可行，但她說當局有鼓勵部門彈性安排，強調不會重新引入子女教育津貼。

立法會議員黎棟國關注，為何警隊以外的其餘4個紀律部隊沒有延遲相關職系的退休年齡安排，另一議員管浩嗚則擔心會否有人提出年齡歧視問題。楊何蓓茵回應指，曾與相關部隊管方開會，對方反映人手狀况及晉升空缺與警隊有別，在空缺較少情况下，透過招聘延續晉升及繼任並沒有問題，因此管方不建議延長退休年齡措施。

至於非公務員合約僱員方面，楊何蓓茵指目前約有3200名連續服務5年或以上的非公務員合約僱員，非公務員合約員工轉成公務員的成功率為14%。