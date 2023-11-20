上年度公僕流失逾萬人辭職率2.2%　楊何蓓茵：辭職率已放緩 (14:06)

公務員事務局提交立法會的文件顯示，2022/23年度公務員流失人數約為10100人，其中退休是公務員離任的主要原因，約有5800人退休，佔實際員額約 3.3%；辭職人數則有近4000人，辭職率為2.2%。公務員事務局長楊何蓓茵於立法會公務員及資助機構員工事務委員會上表示，受本港整體勞動人口減少所影響，2022/23年度公務員的辭職率為與前一年度相若，認為辭職率已見放緩，強調辭職人員不集中在個別部門。
另外，當局亦交代有149名全職非公務員拒絕簽妥及交回聲明；而兼職非公務員則有386人拒絕簽妥及交回聲明，當中已全數離職，楊何蓓茵解釋，其實當時有些僱員的合約快將結束，有些未約滿已辭職或政府中止聘用。
立法會議員郭偉强關注，29歲或以下的公務員人數有下降趨勢，僅佔公務員實際員額約12.8%，楊何蓓茵承認29歲或以下的公務員人數的確有所減少，但她稱與其他私營機構僱主都留意到，時下的年青人對學歷追求「大咗」，指現時年青人修畢學士學位後會選擇繼續修讀碩士或博士學位課程，認為此現象較以前普遍，故影響29歲或以下的公務員人數。
楊何蓓茵又指，現時在試用期內辭職的公務員佔辭職總數約4成，相信是由於年青人希望獲得不同工作經驗而辭職，強調局方會盡力留人才，包括加強培訓，以及安排他們在試用期內到內地進行國情培訓等，強調以往並無相關措施，「表示我哋好珍惜佢哋」。
文件又顯示，至今年3月31日公務員編制約為192000個職位，實際員額則約為174000人。立法會議員周小松指，有前線公務員向工會反映工作量及工作壓力大增，甚至要無償加班，楊何蓓茵指公務員有「承擔」，相信公務員不會介意因緊急情况而短暫加班，不過，楊何蓓茵承認編制和實際人手有落差是不理想，強調局方已大力進行招聘，亦要求部門加快招聘流程，例如文書職系以往最快需時10個月才發出聘書，現在進行全年招聘，3至4個月已可發出聘書。
另有多名議員關注，局方會否考慮讓公務員採取彈性上班時間、提供子女教育津貼等福利，楊何蓓茵認為，疫後政府有很多東西要追回，例如拼經濟等，故讓公務員採取彈性上班時間現時未必可行，但她說當局有鼓勵部門彈性安排，強調不會重新引入子女教育津貼。
立法會議員黎棟國關注，為何警隊以外的其餘4個紀律部隊沒有延遲相關職系的退休年齡安排，另一議員管浩嗚則擔心會否有人提出年齡歧視問題。楊何蓓茵回應指，曾與相關部隊管方開會，對方反映人手狀况及晉升空缺與警隊有別，在空缺較少情况下，透過招聘延續晉升及繼任並沒有問題，因此管方不建議延長退休年齡措施。
至於非公務員合約僱員方面，楊何蓓茵指目前約有3200名連續服務5年或以上的非公務員合約僱員，非公務員合約員工轉成公務員的成功率為14%。