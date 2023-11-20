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警指騙徒設APP誘輸入銀行戶口密碼已騙136萬　設狗肉專頁為引注意　暫無人因買狗肉受騙 (17:55)

一個名為「玉鼎」的Facebook專頁聲稱有售「新鮮美味的香肉」，帖文更配上一張狗隻的配圖。警方指，聲稱售賣「香肉」者會要求顧客下載名為「送達百貨」的Android手機應用程式訂貨，再從中騙取網上銀行登入資料，騙徒事前已不斷轉換「出售」的產品。警方由9月至今已接報至少11宗有關報案，損失金額介乎9000至41.5萬元，損失金額合共逾136萬元，暫時無人被捕，亦無人因打算購買狗肉而受騙。案件已交由深水埗警區動物罪案專隊跟進，現階段未有發現相關肉類交易。

警方表示，自今年9月中旬至昨日（19日）已接獲11宗報案，損失金額介乎9000至41.5萬元，共損失逾136萬元。11宗報案涉及訛稱出售的商品或服務包括點心、素食及包車服務等，其中最大一宗損失個案發生於11月初，一名60多歲男子於Facebook看到即食麵廣告，於是透過WhatsApp與賣家接觸，賣家其後向受害人發送一個與本地外賣平台同名的手機應用程式，該名受害人於應用程式內登入網上銀行戶口，並嘗試轉帳25元給賣家，受害人同日及翌日發現被轉走共41500元至另一本地銀行戶口。

網絡安全及科技罪案調查科署理警司葉卓譽表示，騙徒透過2個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」的Facebook社交專頁刊登廣告，騙徒會傳送連結誘使顧客下載並安裝名為「送達百貨」的惡意手機應用程式訂貨，並要求顧客透過「轉數快」繳付少額訂金。葉卓譽指，該惡意手機應用程式適用於Android手機系統，會要求取得顧客的手機操作權限，並設有虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。葉又指，由於非Android手機系統的顧客未能安裝該惡意手機應用程式，騙徒會要求顧客轉帳30元到所謂「流浪狗之家」的捐款戶口，騙徒其後會失去聯絡。警方指暫無證據顯示有動物保護組織涉案。

葉卓譽表示，有關惡意手機應用程式盜取銀行款項的手法早於今年9月出現，推廣各種服務或商品，例如食品及旅遊套票等，同樣會要求有興趣光顧者下載惡意手機應用程式，並假裝為電子購物平台，例如「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」、「撈寳.com」以及「送達百貨」，亦曾經假冒同名外賣手機應用程式。

警方提醒市民，切勿點擊不明來歷連結下載手機應用程式、切勿允許手機應用程式存取不合理的權限，如懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。警方又指，會繼續聯同漁護署作進一步調查，了解案件會否牽涉其他罪行。

至於使用蘋果手機系統者，由於未能安裝有毒應用程式，會被要求轉帳30元 至「動保組織」的捐款戶口，騙徒其後即失去聯絡。「守網者」呼籲Android手機用戶應從官方渠道下載手機應用程式，而非點擊不明來歷連結下載手，亦切勿允許應用程式存取不合理權限，若懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。

香港流浪狗之家今（20日）凌晨發聲明，指從未售賣狗肉或作狗肉買賣交易，強烈譴責惡意抹黑該機構的行為，並保留採取法律行動的權利。機構負責人Angela回覆本報查詢時指，已經就事件報警，並交由警方處理，又形容警方非常重視事件。她表示，狗場救助近500狗隻，並為它們提供醫療絕育，希望警方查出這名賣狗肉者並盡快嚴懲。

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