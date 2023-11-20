疑賣狗肉專頁設「送達百貨」APP誘輸入銀行戶口密碼　警收10宗受騙求助涉損失逾114萬 (11:58)

守網者指出，騙徒利用「送達百貨」應用程式，要求取得顧客手機操作權限，並設虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後會登入客人的銀行戶口轉走存款。

至於使用蘋果手機系統者，由於未能安裝有毒應用程式，會被要求轉帳30元 至「動保組織」的捐款戶口，騙徒其後即失去聯絡。「守網者」呼籲Android手機用戶應從官方渠道下載手機應用程式，而非點擊不明來歷連結下載手，亦切勿允許應用程式存取不合理權限，若懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。

香港流浪狗之家今（20日）凌晨發聲明，指從未售賣狗肉或作狗肉買賣交易，強烈譴責惡意抹黑該機構的行為，並保留採取法律行動的權利。機構負責人Angela回覆本報查詢時指，已經就事件報警，並交由警方處理，又形容警方非常重視事件。她表示，狗場救助近500狗隻，並為它們提供醫療絕育，希望警方查出這名賣狗肉者並盡快嚴懲。