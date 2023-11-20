向警員擲傘　精算分析師認阻差辦公囚5星期 (11:48)

被告許肇彰（29歲）於保險公司任職精算分析師，早前晉升為助理經理。辯方求情稱，被告的感化令和社會服務令報告內容良好，建議履行161至240小時社服令，被告願意彌補過錯。

裁判官林子康表示，接納辯方求情所指，被告是正直優秀的年輕人，過往擁有良好品格，本案對大好前途的年輕人帶來無可彌補的影響。不過林官稱本案控罪嚴重，初犯者亦可即時判監；即使無警員實際受傷，本案僅為反修例案件之中情節較輕，並非比同類型案件輕微。

林官強調，案發當日不少示威者在太子站聚集，部分人全副武裝，導致警方執行職務和推進有難度；被告投擲雨傘的行為會分散警員的注意力，可能引起在場的人仿效，令現場情况升溫，故社服令不足以反映罪行嚴重性。

林官提到，雖然被告無意令人受傷，他可能認為警方「並非做正確的事」，才會衝動犯案。林官採納9星期監禁為量刑起點，被告認罪減至6星期，考慮本案檢控延誤、被告承受精神困擾等，酌情減至5星期監禁。