區議會選舉︳麥美娟稱若社會穩定市民不想投票　曾國衞指政府全力宣傳冀市民踴躍投票 (18:15)

麥美娟表示，過往區選因政治立場對壘，經常出現「鬥疊聲」及「遮海報」等行為，「鬧交其實比較容易吸引人眼球」，但今屆選舉文化有所改變，候選人需完善政綱吸引市民關注。麥說，區議員日後不單要就《基本法》23條立法舉行諮詢會，亦會在垃圾徵費及環境衛生等多項政策上諮詢市民。政府將於年底公布179名委任議員名單，被問及會否委任部分落選者，麥美娟重申委任原則是用人唯才、愛國者、熟悉地區需要。

多名議員則為宣傳選舉提出不同建議，民建聯議員陳永光質疑，區選宣傳與以往選舉宣傳大同小異，沒有帶出完善地區治理的意義。新民黨議員黎棟國就指，當局未在地區內的政府設施，例如官立學校、紀律部隊宿舍、社區中心及體育館掛巨型橫額宣傳，建議增掛更多宣傳橫額。另一名議員簡慧敏就建議，當局向投票市民派發紀念卡或紀念章，令市民投票後有榮譽感。

曾國衞就指，已傾全政府之力宣傳，稱並非「講總動員」，而是認真總動員宣傳，又指在「區選夜繽紛」的攤位所接觸的市民，都支持區選安排，而且認知及接受程度高。曾國衞回應派發紀念卡或紀念章的建議時就指正在考慮當中，同意要向投票市民表達心意，稱相信會有具體安排。