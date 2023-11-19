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免費遊泰及金錢招徠　剛成年男女涉販千萬懷疑海洛英大麻被捕 (12:09)

警方日前（17日）聯同海關人員於香港國際機場拘捕2名從泰國回港人士，並於其行李及背包內，搜出市值約港幣1100萬元的懷疑海洛英及大麻，警方以「販運危險藥物」罪名，拘捕一名19歲男子及一名18歲女子，他們現正被扣留調查，將於明天在西九龍裁判法院提堂。

警方毒品調查科高級督察李俊岷指，警方透過深入調查，得悉有販毒集團近日安排成員到泰國接收毒品，並準備提取毒品返港出售。警方前晚聯同海關人員進行拘捕行動，於機場截查兩名剛從泰國回港人士，包括1名19歲居於香港的泰籍男子及1名18歲本地女學生，並於其行李及背包內，搜出共14.35公斤思疑海洛英及約4克懷疑大麻。

警方初步相信，兩名被捕男女被免費旅行及金錢報酬吸引，協助毒販帶海洛英，並買大麻回港吸食，他們收取的報酬不超過10萬元。李呼籲年青人勿輕信販毒集團的謊言，提醒販毒面對十多年的監禁，是一張「無法回頭的機票」，警方正調查毒品流向。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。另外，若任何人為未成年人獲取，或向未成年人供應或販運危險藥物，警方有權引用《危險藥物條例》第56A條向法庭申請對該人加重刑罰。

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