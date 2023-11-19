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【圖輯】首屆港珠澳大橋香港段半馬開跑　跑手反映廁所大排長龍需到草叢「解決」 (11:23)

首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行，賽事分為半馬挑戰組、半馬1組和半馬2組，大約8000人參與，包括20名應邀來港的世界級跑手將齊齊跑上世界最長的跨海大橋和隧道。大會在落車處附近設置12個流動廁所，門外大排長龍，有跑手不滿指已排隊達一小時，需要借用起點線後的工作人員廁所，不少男跑手則選擇到旁邊草叢「解決」。

是次比賽起點為港珠澳大橋香港口岸，途經觀景山隧道後，在港珠澳大橋香港連結路折返起點。影星周潤發亦有參加比賽，衝線後隨即被大批傳媒及跑手包圍，不少人舉機拍照。周潤發以2小時27分鐘完成半馬，他說十分高興能成為首批在港珠澳大橋跑步的選手，滿意今次成績，他認為賽道沒有大問題，跑步是不是有海風吹過，感覺舒服。

跑手先在亞博館乘坐專車巴士到香港口岸人工島，再走約1.5公里到起點。近落車點設有12個獨立流動廁所，大批跑手排隊等候如廁，部分男跑手疑憋不住尿意，直接在路邊鐵欄小便。傳媒亦需隨跑手一同由下車點走到起點，步程約30分鐘。有跑手將路程當作熱身，直接在落車點跑至起點，不過，由於大批跑手未到，大會在起點宣布延遲開跑10分鐘；大會嗚槍後，前排跑手應聲彈出，亦有人振臂高呼。

跑手盧小姐表示，現場廁所較少，落車點距離起點亦較遠，「排咗3、4個字，爭啲miss咗自己組別個時間」，「7點半開波，但我7點半仲排緊廁所」。盧又指，整個路段較多上落，十分辛苦，又指跑道「有啲悶」，近半路程均在橋上，明年即使加設全馬都不會再參加，「半馬都覺得悶，全馬更加唔會嚟」。

政務司長陳國基今早到場為賽事鳴槍，他於Facebook表示，賽事是港珠澳大橋開通至今舉辦的首個跑步活動，指跑手可在大橋上作賽外，亦可飽覽本港美麗景色，並可親身體會國家的偉大建設，認為跑手定必留下深刻難忘的半馬經驗。

大會指，賽事有17人需要緊急治療，當中3人需送院，情況不嚴重，包括輕微熱衰竭、中暑及扭傷。

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