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古洞北粉嶺北換地7宗符合條件　甯漢豪：當局一定會公開資料 (11:12)

《施政報告》交代北部都會區新發展區「原址換地」優化安排。發展局長甯漢豪表示，目前古洞北及粉嶺北等地區已接獲10多宗申請，目前正處理符合條件的7宗申請，其中6宗正在商討補地價，預計涉及9000伙私人住宅單位，另外1宗已選擇標準金額。甯說，當局一定會公開哪幅地可以換地及公布原因，希望社會明白並非有私人發展商參與發展就有勾結成分，強調「一切在陽光下進行」。

甯漢豪今早（12日）於商台節台《政好星期天》形容，北部都會區發展並非願景，而是正在發生，粉嶺北及古洞北等部分地區正在開工，目標是在3000公頃新發展用地中，將1400公頃在未來10年變為熟地，部分用地亦會用作建屋。她強調，北都是政府主導的造地計劃，若土地業權人認為能配合政府發展，可以有機會參與，否則政府便會進場收地，而粉嶺北及古洞北部分換地項目正在磋商，截止日期為下月31日，政府不會延期，會進場收地，她認為做法能減省政府收地及平整用地的時間，亦可增加政府現金流。

另外，對於近期有多幅地皮流標，甯漢豪強調當局不會因一次流標就考慮更改土地用途，又形容投標如跳舞，「你出咩價，我又定咩價」，指雙方「一路跳吓跳吓就會夾到」。她又指，根據過往現象顯示，土地流標後相隔一段時間重推，更改少許條款或將土地拆細，「part舞可以繼續跳落去」。

相關字詞﹕編輯推介 北部都會區 發展局 甯漢豪

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