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結束APEC會議行程　陳茂波：與會代表普通認為高利率會維持較長時間 (10:44)

財政司長陳茂波結束在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）會議的行程返港。他在網誌總結指，與會代表普遍認為，高利率會維持較長時間，全球經濟在2024年增長將比今年緩慢， 而且下行風險較高，展望中長期仍然疲弱，不少國家可能需要兩至三年，才可以回到疫情前的增長軌道。

他表示，會議期間有5點觀察，其中在過去幾年，由於應對美歐通脹高企，其央行急促收緊貨幣政策，不少經濟體無奈跟隨，短期內較難以寛鬆的貨幣政策促進經濟發展；加上新冠疫情相關開支不少，大部分經濟體都連年出現赤字，政府債務水平不低，財政空間亦所餘有限，一些APEC成員正思考如何在不影響投資和競爭力的情況下，增加稅收來源。

陳茂波稱，這次APEC的會議，中美兩國領導人的會面成為全球焦點，而中國經濟發展情況以及其對全球經濟的影響，亦是成員非常關注的議題，他形容中美關係不單牽動兩國的政治和經濟，更影響全球經濟的盛衰。

他又指，不少成員研究發展綠色科技產業，提升相關投資的效率和效用，相信香港作為亞洲的綠色金融中心，可以在全球綠色轉型上貢獻力量。同時，與會成員都呼籲世界必須重回以規則為基礎的多邊貿易機制，並就數字經濟、電子商務等的快速發展，對規則作出更新，同時加快數字經濟和人工智能發展。

陳茂波認為，香港是自由、開放、細小的經濟體，能出席這些國際高層活動，通過參加會議、交流和觀察，能加深對國際政治和經濟形勢與最新動態的掌握，有助香港更好謀劃自己的發展和定位、發揮「一國兩制」下國際化的特色和獨特優勢等。

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