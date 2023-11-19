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因應澳門格蘭披治大賽車舉行　港警打擊交通違例拘捕3男 (10:40)

警方於澳門格蘭披治大賽車舉行期間，進行一連串執法行動，打擊非法賽車及非法改裝車輛，期間拘捕三名男子，同時偵測到逾1,200輛車輛超速行駛。

東九龍總區交通部執行及管制組於本月12日至今日，在區內進行代號「火炬」行動，打擊停牌期間駕駛、超速駕駛、酒後駕駛及非法改裝車輛等。行動拘捕3名年齡介乎32至38歲本地男子，分別涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「欠交法庭罰款」，所有被捕人已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。

另外，行動亦偵測到逾1,200輛車輛超速行駛，警方將會票控有關司機，並就其他交通違例事項，發出104張定額罰款通知書及8張傳票，警員亦向560名司機進行隨機酒精呼氣測試，向36輛懷疑經過非法改裝車輛發出欠妥車輛報告。

此外，西九龍總區交通部於本月10日至19日，亦在區內進行一連串執法行動，打擊非法賽車及非法改裝車輛，利用隱型戰車在區內，例如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動，並在區內多個地點設置數碼雷達及雷射槍偵速，共偵測到375部車輛懷疑超速行駛，16輛私家車，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經調查後，涉事車輛已被拖往九龍灣汽車扣留中心作進一步檢驗，警員亦向另外30名私家車車主發出欠妥車輛報告。

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