聖保羅堂幼稚園北角分校明年9月停辦 指受移民潮影響學生銳減　營運龐大赤字難負擔 (23:22)

教育局稱，已提醒學校盡快通知家長及各持份者相關安排，並會與相關幼稚園保持緊密聯繫，提供適切的意見及協助。如有需要，家長可向學校所屬的分區學校發展組或幼稚園及幼兒中心聯合辦事處查詢區內幼稚園學額空缺的資料。

聖保羅堂幼稚園幼稚園始於1950年，以中環己連拿利鐵崗聖保羅堂副堂為校址，並於2013年設北角分校。教育局幼稚園概念網站顯示，截至2022年9月，該校共有277名學生。本報正向該校辦學團體聖公會聖保羅堂查詢受影響學生人數、將向受影響人士提供何種支援、合併後的校址。

教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲稱，若合併後的校址離原有校址較遠，校方應提供校巴等支援。她亦表示，計劃停辦的幼稚園面臨同樣問題，「移民潮影響好大，啲人係一路咁離開香港，年輕人又唔生BB」；根據過去兩年停辦幼稚園的數量，林料未來一年將約有20間幼稚園停辦。她又說，現時大部分高才通（高端人才通行證計劃）子女較多適合入讀高小和中學，對幼稚園學齡兒童的缺口填補作用不大。