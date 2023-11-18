精進建築工程被除名　屋宇署未接獲兩受影響項目委任新承建商通知 (19:43)

至於涉去年3死6傷塌天秤事故及上周奪命工傷的「精進建築有限公司」未有釘牌，發展局長甯漢豪上月稱正審批續期申請。屋宇署指，連同上月佐敦地盤事故，短期內會整理好兩宗死亡事故的資料，盡快將續期申請和地盤意外資料交予承建商註冊事務委員會，讓委員會面試及評審，之後署方按委員會建議，審慎決定是否批准其續期申請。

屋宇署今（18日）回覆查詢，指已接獲精進建築工程所涉及的5個私人發展項目，由相關認可人士提交有關承建商不再受聘進行建築工程通知，及由該承建商進行的建築工程的證明書，證明已進行的建築工程是按《建築物條例》及其規例進行，及交代已完成的建築工程範圍。署方正審核有關文件及報告，並實地視察確保工程符合《建築物條例》規定。

署方指，屯門青山公路大欖段170號飛揚第1期及第2期項目、大角嘴洋松街62號項目，及東邊街1至9號項目，3個發展項目的相關發展商已委任另一名註冊承建商，即卓越天工有限公司繼續相關建築工程。署方強調，卓越的獲授權簽署人並非精進建築工程被除名的獲授權簽署人。

署方解釋，根據公司註冊處早前資料，卓越與精進建築工程、精進建築有限公司及其控股公司興聯集團的註冊辦事處地址曾為同一地址，而卓越董事局亦有部份成員，曾與上述三間公司相同；惟公司註冊處最新紀錄，卓越上月已更改註冊辦事處地址，該公司董事局成員與上述3間公司董事局成員並不相同。