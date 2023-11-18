慢病共治計劃推出5日約有3500人經網上預約　彭飛舟指計劃反應熱烈 (19:07)

對於個別地區的登記醫生數目較少，彭飛舟則重申指本港的醫生分佈具區域性，部分地區的醫生數目相對較少，認為部分醫生需時了解計劃。出席同一節目的策略採購統籌處總監張偉麟就表示，計劃甫推出便有400名醫生登記參與，反應不錯，認為部分醫生需時觀察。

張偉麟指政府早前曾出信及致電部分家庭醫生詢問其參與意向，當中70%醫生表示有意參加，他預計日後參與計劃的醫生數目會逐漸增加。他又表示，計劃的目標參加人數不設上限，資源暫時亦無上限，希望有更多市民和醫生參與，以建立家庭醫生系統。

至於有意見認為共付額對部分市民的負擔較高，張偉麟表示共付額是彈性予家庭醫生自行釐定，醫生會考慮業務需要及評估市民反應，以制定金額，認為機制非常靈活。他又指，參與計劃的醫生中，超過75%屬收取150元或以下的共付額。

被問及計劃內7成醫生沒有專科資格會否影響市民選擇意欲，彭飛舟表示市民的想法需調整，他認為醫生願意與市民建立長遠關係才是關鍵，指作預防工作毋須特別的技術，其實絕大多數醫生都做到。