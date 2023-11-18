明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

慢病共治計劃推出5日約有3500人經網上預約　彭飛舟指計劃反應熱烈 (19:07)

慢性疾病共同治理先導計劃推出5日後，基層醫療健康專員彭飛舟今（18日）於港台節目《星期六問責》指計劃反應熱烈，目前網上預約人數有約3500人，當中約1000人已成功配對家庭醫生，相關篩查工作亦陸續展開。

對於個別地區的登記醫生數目較少，彭飛舟則重申指本港的醫生分佈具區域性，部分地區的醫生數目相對較少，認為部分醫生需時了解計劃。出席同一節目的策略採購統籌處總監張偉麟就表示，計劃甫推出便有400名醫生登記參與，反應不錯，認為部分醫生需時觀察。

張偉麟指政府早前曾出信及致電部分家庭醫生詢問其參與意向，當中70%醫生表示有意參加，他預計日後參與計劃的醫生數目會逐漸增加。他又表示，計劃的目標參加人數不設上限，資源暫時亦無上限，希望有更多市民和醫生參與，以建立家庭醫生系統。

至於有意見認為共付額對部分市民的負擔較高，張偉麟表示共付額是彈性予家庭醫生自行釐定，醫生會考慮業務需要及評估市民反應，以制定金額，認為機制非常靈活。他又指，參與計劃的醫生中，超過75%屬收取150元或以下的共付額。

被問及計劃內7成醫生沒有專科資格會否影響市民選擇意欲，彭飛舟表示市民的想法需調整，他認為醫生願意與市民建立長遠關係才是關鍵，指作預防工作毋須特別的技術，其實絕大多數醫生都做到。

相關字詞﹕編輯推介 慢性疾病共同治理先導計劃 彭飛舟 張偉麟

上 / 下一篇新聞