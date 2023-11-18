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區議會選舉｜宋芝齡現身節目　李鎮強稱集數播出後已向無綫反映 (13:23)

區議會選舉投票日為12月10日，今日（18日）續有政黨為候選人造勢。自由黨港島東團隊今早舉行誓師大會，為東區太北區候選人阮建中，及同區地委界候選人曾卓兒助選。自由黨主席邵家輝、黨魁張宇人、同黨立法會議員李鎮強到場支持，同場亦有立法會選委界議員江玉歡及港區人大代表鄺美雲。

張宇人則表示，他在1999年加入東區區議會，其後有邵家輝、李鎮強及阮建中於該區繼續服務，形容該黨在當區服務是「無停手，無停腳」，望市民繼續支持該黨候選人。邵家輝則表示，阮為他在當區區議會的「繼任人」，他又表示阮建中為寶馬山解決一些交通擠塞問題，疫情期間亦自費購買並派發防疫物資，望市民可繼續支持他。阮建中及曾卓兒指，望可當選後繼續服務當區市民。

另外，本報早前報道該黨灣仔區候選人宋芝齡，於選舉期間亮相無綫節目，李鎮強於誓師大會後作出回應。他認為指引中的確有規定報名後不宜「做節目」，惟有關節目9月份已拍攝，當時宋亦未報名參選。

李續稱，據他了解宋有向電視台請假，及提醒電視台選舉期間不要播放她參與的節目，但亦無法干涉電視台的安排。他又指宋未有其他節目「出街」，但為涉事的《流行都市》預錄多集，未知電視台如何餘下集數，日前集數播出亦已再向台方反映。他強調身為藝員，難避免在節目出現，認為只要節目不含選舉宣傳即可。

2023年區議會參選名單詳見：

http://link.mingpao.com/80815.htm

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