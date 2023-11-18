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關日華指乙型流感個案未來有機會爆發　籲接種疫苗預防感感染 (11:53)

本港夏季流感完結，但港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華表示，留意到過去兩星期乙型流感的個案增加，預料乙型流感未來有機會在本港爆發。他指，乙型普遍比甲型流感嚴重，可引發更多併發症，例如心肌炎、肝炎及腦炎等，呼籲市民盡快接種疫苗。

關日華今（18日）在商台節目《政經星期六》表示，雖然流感的感染數字緩慢下降，但隨着近日天氣轉涼，不同的呼吸道病毒陸續有感染個案，一些不常見的傳染病亦再次出現，指現時前線兒童病房大部分時間仍擠逼。他表示整體疫苗接種率不高，6歲以下兒童的疫苗覆蓋率約32%；6至12歲約37%；12至18歲亦不足20%，提醒家長和市民小心預防，形容注射疫苗如同買保險，應在尚未病發或出現重症時接種。

至於內地近月爆發兒童肺炎支原體感染，關表示本港的感染個案亦增加，當中八成屬抗藥性，對傳統抗生素治療無效，但情況仍可控。 他指患者病徵包括發燒、咳、有痰和氣促等，X光片顯示肺部顯玻璃狀或嚴重肺炎的變化，目前一般以傳統抗生素治療，若無效，就會轉用另一種抗生素「多西環素」治療出現抗藥性的個案。 

新冠病毒方面，他指目前仍然有零星的兒童感染新冠病毒，部分患者出現嘶吼症，聲帶腫脹引導呼吸困難，預計未來冬季感染數字上升，但難以估計爆發情況，再次呼籲市民應該盡快接種疫苗。 

相關字詞﹕編輯推介 乙型流感 肺炎支原體 新冠 關日華

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