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李家超：軟對抗仍無日無之 2019年「黑暴」隨時捲土重來　明年完成23條立法　 (11:34)

特首李家超今（18日）表示，本港在爭取高質量發展同時，需時刻居安思危，不應忘記2019年「黑暴」和「港版顏色革命」是「一響警鐘」，提醒「黑暴」隨時捲土重來，軟對抗仍無日無之，故政府需在明年內完成《基本法》廿三條立法，與《港區國安法》一同完善維護國安的法律系統。政務司長陳國基期望，滅罪會和分區滅罪會「做到」及「做好」3大角色，包括成為「國家安全的守護者」，舉例日常只有小小社會議題，反中亂港人士便會大肆抨擊和大造文章，社會各界必須「高度警惕、堅決反對、直斥其非、以正視聽」。

撲滅罪行聯席會議今早在政總舉行，出席者包括律政司長林定國、保安局長鄧炳強及警務處長蕭澤頤。李家超在致辭時形容《港區國安法》發揮定海神針作用，市民更珍惜來之不易的穩定局面，並支持政府拼經濟、拼發展、拼競爭力；又認為本港已經重返世界舞台的中央，旅客人數大幅反彈，舉行多個國際大型盛事，包括國際金融領袖投資峰會及香港法律周等。

李家超引述港澳辦主任夏寶龍的講話，提到「現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固」，李家超認為每個愛護香港這「共同家園」的人，都須以維護國安為出發點，警惕和防範別有用心的人與外部勢力的挑撥離間，反對和駁斥用心不良的抹黑詆毀，絕不接受「黑暴」死灰復燃。

同場出席的陳國基表示，希望滅罪會和分區滅罪會成為「國家安全的守護者」，提到一些外國政客和外部勢力至今仍死心不息，「反中亂港」人士仍蠢蠢欲動，企圖通過詆毁、抹黑，甚至卑劣干預，破壞本港法治及繁榮穩定。他又指，滅罪會和分區滅罪會另一角色是「地區治理的促進者」，提到經重塑的區議會中，分區滅罪會委員「肩負重任」，發揮自身地區經驗，負責為選舉提名參選人做到「從中選優」，亦會選出新增地區委員會界別的區議員，協助完善社區建設。

身兼撲滅罪行委員會主席的陳國基又稱，滅罪會和分區滅罪會最後一個角色是「與時並進的倡導者」，隨科技發展和互聯網普及，世界各地面對的網絡和通訊詐騙手法層出不窮；各執法部門一直通過執法和宣傳教育等，提高市民警覺及打擊騙案。

今年是撲滅罪行委員會成立50周年，原定每兩年舉行的撲滅罪行聯席會議，因應2019年社會事件及疫情影響，今年是相隔5年後復辦。會議有3個交流環節，包括是「社區的國家安全教育」、「毒品問題」及「詐騙及網絡騙案」。

相關字詞﹕編輯推介 李家超 陳國基

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