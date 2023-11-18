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旅遊巴失事剷入北角殯儀館　至少14人受傷 (12:00)

【中午12時更新】今日(18日)早上10時52分，北角英皇道679號發生交通意外，一輛旅遊巴失事剷上行人路，撞向香港殯儀館大門。意外造成至少14人受輕傷，包括旅遊巴上12名乘客及兩名殯儀館職員受傷，其中一名老翁頭部受傷，全部傷者清醒，其中3人經敷治後毋須送院，其餘傷者送院治理。警方在場調查。

涉事旅遊巴原沿渣華道行駛，駛至香港殯儀館外彎位失事撞向殯儀館門口的柱，事後擋風玻璃碎裂，殯儀館內亦遺下玻璃碎，旅遊巴前方貼有「邱府出殯」字條。另外，一輛中型貨車亦撞向旅遊巴右邊車身，該貨車司機吳先生表示，旅遊巴原在左一線上客，及後打燈欲轉右出發，自己讓旅遊巴先行，此時有「綿羊仔」電單車「攝車罅」駛出，電單車駛過後，旅遊巴起步「就掃過嚟」，形容旅遊巴「失控、絕對失控」。貨車車頭損毀，司機及三名乘客未有受傷。

現場所見，旅遊巴右車頭撞入殯儀館內，殯儀館正門玻璃碎裂，沙發散滿玻璃碎，門外花盆亦損毀。救援人員經旅遊巴正門及太平門救出乘客，有傷者在靈堂休息待援。涉事旅遊巴司機姓李55歲，貨車司機姓吳55歲，兩人酒精呼氣測試均為0度。至中午時分，貨車先被拖走，待完成救援後會再拖走旅遊巴供檢驗。

乘客阿珊表示，原定與親友前往歌連臣角火葬場，「上山送阿叔最後一程」，旅遊巴差不多滿載，惟剛起步就感覺旅遊巴與貨車碰撞，原以為會停車，不料旅遊巴撞向殯儀館門柱，形容當時車速不快，但撞擊力大，「好似唔識煞車咁，就睇見佢咁樣撞落去，我快啲捉實扶手」。她說自己坐在較前位置，僅右腳麻痺及疼痛，見到有人流鼻血不止及頸椎受傷。「成個人崩潰、咁大個人未試過」。

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