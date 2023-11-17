環保署推「走塑有賞」應用程式儲印花換獎賞 (19:07)

環保署和環境運動委員會今日（17日）正式啓動為期5個多月的第三屆「外賣走塑 餐具先行」運動，讓飲食業界和市民大眾為明年4月22日實施第一階段管制即棄膠餐具作好熱身準備，一同推廣和實踐外賣「走塑、走即棄」。環境及生態局長謝展寰表示，立法會剛通過管制即棄塑膠產品的修例，明年是本港「走塑」重要里程碑，而先行計劃已有750間餐廳響應，首2屆計劃已減240萬套即棄餐具。
第三屆「外賣走塑 餐具先行」運動明日（18日）至明年4月30日，市民在超過750間參與運動的餐飲食肆購買外賣時免取即棄餐具或容器，可透過全新「走塑有賞」手機應用程式儲印花及換獎賞。凡免取一套即棄餐具，即可獲一個印花；如該餐飲食肆同時參與環保署的「咪嘥盒食店」計劃，在該店免取一個即棄容器（即餐盒或杯），可獲兩個印花。
市民集齊指定數量的印花，可換領個別餐飲食肆提供的獎賞（例如飲品、小食及折扣券），或透過「走塑有賞」手機應用程式把電子印花轉換成為「綠綠賞」積分或「綠綠賞」電子禮劵，在全線44間「綠在區區」回收環保站或回收便利點換領精美的可重用餐具套裝或其他日常用品。
有關第三屆「外賣走塑 餐具先行」運動的詳情，請瀏覽宣傳運動專頁www.plasticfreetakeaway.hk。「走塑有賞」手機應用程式可於Apple App Store、Google Play或華為應用程式市場免費下載使用。
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