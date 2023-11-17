環保署推「走塑有賞」應用程式儲印花換獎賞 (19:07)

第三屆「外賣走塑 餐具先行」運動明日（18日）至明年4月30日，市民在超過750間參與運動的餐飲食肆購買外賣時免取即棄餐具或容器，可透過全新「走塑有賞」手機應用程式儲印花及換獎賞。凡免取一套即棄餐具，即可獲一個印花；如該餐飲食肆同時參與環保署的「咪嘥盒食店」計劃，在該店免取一個即棄容器（即餐盒或杯），可獲兩個印花。

市民集齊指定數量的印花，可換領個別餐飲食肆提供的獎賞（例如飲品、小食及折扣券），或透過「走塑有賞」手機應用程式把電子印花轉換成為「綠綠賞」積分或「綠綠賞」電子禮劵，在全線44間「綠在區區」回收環保站或回收便利點換領精美的可重用餐具套裝或其他日常用品。