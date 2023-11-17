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五旬漢送屯院後翌日死於心肌梗塞　專家稱延遲檢測令事主錯過治療時機 (18:01)

五旬男子前年在屯門醫院疑未被及時診斷心肌梗塞，留院一晚後不治。死因庭今日（17日）繼續研訊，法醫認為事主的心肌梗塞在他死前12小時內出現，並死於心肌梗塞導致的心臟破裂及心包積血。有證供顯示，事主的心電圖檢測延遲5小時，而且相隔逾一小時後才有一名實習醫生檢查事主的心電圖結果。心臟科專家質疑「心電圖都寫明（疑有心肌梗塞），仲等巡房先嚟睇？」認為醫院需要改進工作流程，才能幫忙病人。

死者容國洪（終年57歲）死於2021年12月1日。他生前患高血壓、曾經中風，及2020年進行過一次「通波仔」手術，在心臟兩道血管內植入支架。研訊不設陪審團，醫管局被列為利害關係方。

法醫龍智弘供稱，他解剖後發現，事主心臟左前降支的支架完全栓塞，左旋冠狀動脈的支架有六成栓塞。他分析事主死因是心肌梗塞下導致的心臟破裂及心包積血。

心臟科專家醫生范瑜茵指出，支架內血栓塞是「通波仔」手術的嚴重併發症，有死亡風險，醫生需考慮事主可能出現血栓塞。至於心電圖檢測延遲，可令事主錯過斷診及治療時機，因此院方應該加快工作流程，即減少延遲、即時檢查病人的檢測結果。

裁判官關注，有證供指診斷心肌梗塞的條件須包括以下至少兩項，即心電圖不尋常、心酵素明顯上升、胸口疼痛等徵狀，而涉事實習醫生只發現事主心電圖不尋常。范表示，目前人工智能（AI）已能夠在心電圖報告上作出初步診斷，事主當時的心電圖亦寫上出現心肌梗塞，故醫生應跟從及進行抽血檢測。

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