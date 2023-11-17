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持刀圖劫77歲的士司機事敗　警拘一越南漢 (17:55)

近日網上流傳車cam片段，顯示一名的士司機遭一名男乘客持刀行劫，的士司機空手奪刀，男子事敗逃去。警方秀茂坪警區昨（16日）接獲報案，今早拘捕一名持「行街紙」的47歲越南籍男子，他承認因經濟困難犯案，警方在其身上檢獲另一把長約30厘米的刀，相信他在事後購買，不排除下次犯罪之用。

秀茂坪警區重案組第二隊主管譚浩然表示，經調查後確定，涉案男子在本周一（13日）晚上約6時30分於旺角廣東道一帶上車，要求的士司機前往秀茂坪，當接近目的地時，男子多次要求改變前往目的地，最後在秀茂坪曉光街指令司機停車，亮刀指向司機頸部企圖搶劫。司機試圖阻止男子，奪去其刀及高聲呼救，男子隨即跳車逃去。據悉兩人糾纏期間刀被折斷，刀柄遺失，警方檢獲的刀鋒約長20厘米。

譚表示，男司機77歲，事發時曾以手捉住刀，手部受傷。司機與家人商討後昨日報案，警方同日鎖定疑犯身份，今早在秀茂坪一個公共屋邨單位拘捕一名47歲持擔保書（俗稱「form8」）的越南籍男子，檢獲其犯案時身穿的衣物，相信他是獨自發案。警方另在其隨身物品中搜出另一把長約30厘米刀，相信他事敗後於秀茂坪一帶的日用品店購入，不排除用作下一次犯罪之用。被捕人現正被扣留調查，警方會向入境處了解被捕人何時來港、以及有否涉其他罪案。據了解，被捕男子並非居住在該屋邨，有機會借用越南籍朋友的公屋單位匿藏。

譚稱，如的士司機遇劫及有生命危險，作合理反抗屬人之常情，但建議在安全情况下報案，軍裝警員盡快到場。他重申，搶劫屬嚴重罪行，最高可被判處終身監禁。

秀茂坪警區情報組主管張莉表示，今次破案關鍵在於事主提供行車紀錄儀協助調查，東九龍總區刑事部亦推出「泓鏡計劃Project Carcam」，鼓勵車主安裝24小時行車紀錄儀，當有罪案發生時，可協助警方保存或提供行車紀錄儀影像助查，而有關影像屬固定閉路電視無法覆蓋。張稱，車主亦可在「泓鏡計劃」Facebook網站，了解涉及車輛的最新犯案趨勢及相關防罪資訊。

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