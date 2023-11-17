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721控制室警員稱見白衣人與非白衣打鬥 無統計人數 (14:26)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷與另6人否認參與暴動，審訊今（17日）於區院進入第19天。最後一名控方證人作供完畢，控方案情完結，法官將決定表面證供是否成立，若表證成立則辯方需要答辯。林卓廷的代表律師表示需時向被告索取指示，決定會否作針對表證的中段陳辭，其他被告亦有相同情況。審訊押後下周一（20日）續。

最後一名控方證人、案發當晚在元朗站站長室看閉路電視的警員顧子健（音譯）接受控方覆問。控方再播放多段閉路電視片段，顯示當晚10時48分，開始有人在閘內聚集，至11時01分，白衣人衝入閘之前的情况。證人在控方詢問下補充，當時向元朗警區行動室匯報指閘內的人向外射水，閘外的白衣人則揸牌類、棍狀物，發生打鬥，總數約100人。陳官詢問為何沒有分開計算兩批人的人數，顧解釋因當時場面「好混亂、好急」。控方則問顧如何描述上述兩批人，顧稱會分作「白衫人」以及「著其他顏色衫」的人。

證人作供完畢後，控方讀出第4份承認事實，列出天文台在案發當晚預測有幾陣驟雨，局部地區雨勢較大。第六被告鄺浩林在案發後的7月22日凌晨，到元朗博愛醫院急症室求診；林卓廷當時是新界東的立法會議員及石湖墟選區的區議員，同時為立法會交通事務委員會、保安事務委員會及鐵路事宜小組委員會的委員。

陳官質疑委員會資料與案無關，指承認事實「唔係當CV（履歷表）咁做」。代表林卓廷的大律師黃錦娟解釋，上述內容應陳官早前要求加入，並一併處理辯方認為相關的資料，而承認事實只需雙方同意並可呈堂，認為並無不妥。

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