露宿者還押小欖褲纏頸亡　死因庭裁死於自殺 (14:23)

事主Le Van Muoi （中譯黎民十）1966年3月出生，陪審團裁定他2020年10月8日上午11時11分至37分在小欖精神病治療中心間斷地自行用長褲勒頸。陪審團接納法醫的裁斷，事主頸部受壓加上本身有冠狀動脈粥樣硬化，最終翌日在屯門醫院離世。

陪審員指收症及觀察病房的4名固職員人手並不足夠，建議東翼和西翼各增加助理；需嚴格執行不多於15分鐘親身到病房巡視一次，不可以閉路電視取代；提升觀察在囚人士的配套，即每間囚室外增設簽到系統和增加多一個閉路電視顯示屏，並把囚室的16格畫面設為8格。

死因裁判法官周至偉引導陪審團時給予「死於自殺」和「死因存疑」兩個裁決選項，指從閉路電視片段可見，事主以長褲勒頸，應考慮此行為是否自殺，研訊無證據證明事主事發時的精神狀況，此方面應歸納為難以給予結論。

周官稱，囚室當時只有事主，可排除他殺或非法被殺，而法醫亦已表示他並非自然死亡，故若肯定事主是自殺，便應選擇前者，若認為未能揭示死因，則選擇後者。