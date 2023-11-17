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藝術家認多處塗鴉「自由」候判 官：不能事事以藝術為名 (14:29)

40歲自由身藝術家涉在全港各處，塗鴉配上金錢符號的「自由」字眼，今（17日）於九龍城裁判法院承認20項刑事毀壞罪。他承認以塗鴉表達經濟自主的重要性，旨在抒發感受。裁判官批評，「唔能夠樣樣事情以藝術名義去做」，不排除判被告入獄。被告獲准保釋至12月7日判刑，以待索取感化令和社會服務令報告。

辯方求情指，被告陳勁輝（40歲）受香港經濟下滑影響收入，承諾不會重犯，日後會以合適方法抒發情緒。辯方透露，被告患有抑鬱症，須定期覆診。

裁判官余俊翔表示，被告承認以塗鴉抒發感受，「但你有無諗過在別人地方和車輛塗鴉，他人的感受呢？」裁判官表示，被塗鴉的20個地點包含公共地方和私人財產，車主無義務任由車輛遭人塗鴉，被告應該想清楚以甚麼方式表達藝術；法庭不評論涉案塗鴉是否屬於藝術，客觀上有公共和私人財產受損，而塗鴉地點包涵港島和九龍區，反映案情嚴重。

案情指，警員今年2月發現有人在本港20個地點塗鴉「自由」字眼，中間夾有金錢符號（$），地點包括政府電箱、貨車車身、店舖和學校牆身等，涵蓋港九新界；相關地點的負責人從未同意塗鴉字樣，其中14個地方牽涉2.6萬元維修費。警方翻查閉路電視，發現被告曾用筆塗鴉。被告租用的工廈單位，則被搜出多支酒精箱頭筆。

根據案情，被告在警誡下承認今年1月至2月間在各處塗鴉，他有感香港經濟下滑，從家人身上感受經濟壓力，塗鴉旨在表達財務自主的重要性。

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