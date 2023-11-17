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東九龍線於現屆政府任內動工與否待定　政府稱「未完全放棄」接駁藍田 (12:59)

《施政報告》提出於東九龍建造智慧綠色集體運輸。運輸及物流局長林世雄今早於立法會交通事務委員會上表示，現時未能確定東九龍線能否於今屆政府任期完結前動工，稱仍有一定程序要完成，包括視乎規劃研究、招標程序及結果等，但強調他亦一樣「心急」。對於多名議員建議當局將東九龍線接駁至寶琳及藍田，林世雄指有一定技術困難，亦未必屬最具成本效益的做法，目前希望務實做好第一步，當局之後會研究並聆聽意見，考慮會否可延長走線。

民建聯李世榮關注會否於馬游塘建立分支線，連接康盛及翠林，路政署長陳派明說，智慧綠色集體運輸運力有限制，亦要解決爬坡問題，馬游塘到寶琳一段要考慮山勢及建築物，令工程有很大困難。工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽、議員姚柏良等建議當局考慮讓東九龍線經過藍田。陳派明解釋，如果要經過舊區現有道路，要考慮道路闊度、建築物之間距離等因素。不過他指並非完全不可能，當局亦未完全放棄，但先考慮現有最可行方案，日後再考慮其他接駁路線的可能性。

議員陳紹雄關注《施政報告》共提出的「五鐵四路」項目整體造價，林世雄說，各項目會橫跨超過20年，當局會不斷檢視成本及人力資源等，亦會考慮採用鐵路加物業等發展方法。另外，林世雄說，年底出爐的《香港主要運輸基建發展藍圖》，會提及南港島線西段、北港島線、將軍澳137區過海線等的規劃。

相關字詞﹕編輯推介 東九龍線 林世雄 路政署

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