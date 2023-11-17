東九龍線於現屆政府任內動工與否待定　政府稱「未完全放棄」接駁藍田 (12:59)

民建聯李世榮關注會否於馬游塘建立分支線，連接康盛及翠林，路政署長陳派明說，智慧綠色集體運輸運力有限制，亦要解決爬坡問題，馬游塘到寶琳一段要考慮山勢及建築物，令工程有很大困難。工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽、議員姚柏良等建議當局考慮讓東九龍線經過藍田。陳派明解釋，如果要經過舊區現有道路，要考慮道路闊度、建築物之間距離等因素。不過他指並非完全不可能，當局亦未完全放棄，但先考慮現有最可行方案，日後再考慮其他接駁路線的可能性。

議員陳紹雄關注《施政報告》共提出的「五鐵四路」項目整體造價，林世雄說，各項目會橫跨超過20年，當局會不斷檢視成本及人力資源等，亦會考慮採用鐵路加物業等發展方法。另外，林世雄說，年底出爐的《香港主要運輸基建發展藍圖》，會提及南港島線西段、北港島線、將軍澳137區過海線等的規劃。