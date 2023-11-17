白石角及馬料水公廁設計好衛生佳膺「最佳公廁」　兩港島公廁老舊濕滑急待改善 (12:31)

協會早前派員實地觀察全港18區約300個廁所，評估舒適度、衛生及安全等範疇。協會主席蘇金標表示，「最急待改善公廁」的西營盤街市公廁地面濕滑、水喉破爛𠝹手及吹風機嚴重銹蝕等，擔心長者或幼童等使用時會跌倒，而西環吉席街公廁則只得一格廁所，觀察時更無法使用且地面濕滑，容易造成意外，促相關部門改善。

至於「最佳公廁」為大埔科學園的白石角公廁，協會表示有玻璃天幕，光線充足，牆身建有植物，更安裝智能系統包括電話充電設備，並設有獨立洗手位置及飲用水設備，方便遊人使用。而獲銀獎、設在單車徑旁的馬料水海濱公廁，即使於假日人流眾多時仍能保持清潔衞生，協會認為該公廁管理工作優秀；西灣河海寧街公廁則因翻新後，設施及地面乾淨，並配合綠色植物擺設而獲銅獎。

協會創會主席熊志權指，現時公廁主要由食環署、康文署及漁護署等3個部門管理，形容「四分五裂」，各部門的要求及標準不一，他舉例康文署清潔工除了負責管理廁所外，亦要同時兼顧修剪花草、清潔遊玩設施等，他建議政府設立專負管理公廁的部門，以劃一公廁的設計及管理標準。