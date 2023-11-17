明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

白石角及馬料水公廁設計好衛生佳膺「最佳公廁」　兩港島公廁老舊濕滑急待改善 (12:31)

香港廁所協會早前觀察全港18區300多個公廁，公布「最急待改善公廁」，當中包括西營盤街市公廁和西環吉席街公廁，它們分別由食環署和康文署管理；「最佳公廁」金、銀、銅獎得主分別為白石角公廁、馬料水海濱公廁和西灣河海寧街公廁，均由食環署管理。

協會早前派員實地觀察全港18區約300個廁所，評估舒適度、衛生及安全等範疇。協會主席蘇金標表示，「最急待改善公廁」的西營盤街市公廁地面濕滑、水喉破爛𠝹手及吹風機嚴重銹蝕等，擔心長者或幼童等使用時會跌倒，而西環吉席街公廁則只得一格廁所，觀察時更無法使用且地面濕滑，容易造成意外，促相關部門改善。

至於「最佳公廁」為大埔科學園的白石角公廁，協會表示有玻璃天幕，光線充足，牆身建有植物，更安裝智能系統包括電話充電設備，並設有獨立洗手位置及飲用水設備，方便遊人使用。而獲銀獎、設在單車徑旁的馬料水海濱公廁，即使於假日人流眾多時仍能保持清潔衞生，協會認為該公廁管理工作優秀；西灣河海寧街公廁則因翻新後，設施及地面乾淨，並配合綠色植物擺設而獲銅獎。

協會創會主席熊志權指，現時公廁主要由食環署、康文署及漁護署等3個部門管理，形容「四分五裂」，各部門的要求及標準不一，他舉例康文署清潔工除了負責管理廁所外，亦要同時兼顧修剪花草、清潔遊玩設施等，他建議政府設立專負管理公廁的部門，以劃一公廁的設計及管理標準。

相關字詞﹕編輯推介 公廁 食環署 康文署

上 / 下一篇新聞