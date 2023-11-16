醫管局：廣華醫院新大樓電線槽鍍層不符要求　將根據合約追究責任 (20:59)

建築署則指，正聯同相關政府部門及公營機構，對約148項現正進行涉及電線槽的工程合約，按緩急先後實地採集樣本，並安排認可化驗室檢驗，確定電線槽鍍層是否符合合約標準；料3至4周內完成首批約38項工程測試。

資料顯示，涉事工程總承建商為中國建築工程（香港）有限公司；據悉負責電線槽及其鍍層的機電承建商為順昌機電集團旗下公司。本報正向有關公司查詢。

醫管局總行政經理（基本工程規劃）黃俊文表示，局方委託獨立的專家檢測，包括實地以膜厚計量度鍍層厚度，及指導局方工程人員實地摘取電線槽樣本，並送往化驗室量度電線槽鍍層物料的厚度及重量。數據顯示電線槽鍍層的厚度少於20微米標準，重量亦未達275g／m²標準，確認有關電線槽的鍍層厚度及重量均未達工程合約中訂明的標準。

醫管局稱已再次去信要求承建商解釋，局方會根據合約追究責任，亦已責成項目顧問及承建商採取補救措施，包括在不影響醫院運作下，按實際情况訂立更換不合規格的物料的優次，或在物料未宜更換時加強檢查等；及承擔因物料不合規格令局方引致的開支及損失。

建築署發言人指，如檢驗後發現電線槽鍍層厚度不符合約標準，會按合約條款要求承建商交代情况及作出適切安排；如跟進過程中懷疑涉及刑事成分，會轉交執法部門調查。

發言人又指，因應今次事件已在加強驗收安排，涵蓋正在施工及新的工程合約，包括要求承建商就電線槽鍍層提交的證明文件，需要指明物料生產商的質量管理體系認證，必須屬提交前三年內發出的證書；指明由認可化驗室發出的物料測試報告，必須顯示被測試的批次屬該合約使用的物料批次；另按風險為本原則，驗收電線槽鍍層加入工地抽樣檢測。