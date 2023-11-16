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控制室警員稱721只見數十人在元朗站大堂　官質疑後改稱過百人 (18:46)

立法會前議員林卓廷與另外6人被控2019年7．21暴動，審訊今午（16日）繼續。控方傳召有份觀看閉路電視的警員作供，他稱晚上見到數十人在港鐵元朗站大堂聚集，隨即匯報予警區行動室。法官陳廣池質疑，片段顯示不只數十人，他們亦屬於不同組別。警員遂改為表示，畫面顯示過百人，參與衝突和打鬥的分為兩派人，「當中有啲著白色衫，有啲唔係著白色衫」。

警員顧子健（音譯）案發時駐守元朗警區情報組，聯同警長盧吉相在元朗站的站長室，監測實時閉路電視片段。在辯方盤問下，顧表示會從刑事組和警民關係科同僚收集情報，但沒有收到元朗「吹大雞」行動的資訊，亦沒有聽過白衣人聚集的情報。不過，他事發後有看新聞，知道鳳攸北街有事發生。

顧子健稱於晚上10時許，從鏡頭見到白衣人持棍狀物和牌子，由形點商場走入元朗站，行動看來較明顯。辯方播放一系列閉路電視影片，顧表示晚上10時41分起發生追逐和打鬥，後來白衣人「跳欄」和逃走，他一概匯報予行動室。被問到會否希望警隊盡快截停涉事者，顧表示會照常匯報，「一連串事件都會繼續匯報」。

片段顯示，一批白衣人當晚10時49分在元朗站大堂聚集。顧子健認出影片，表示曾向行動室匯報事件，「exactly報咗幾多（人）唔知，超過幾十人」。陳官質疑「就咁睇畫面，點會幾十人咁少呢？」，顧改口表示有過百人聚集。陳官進一步表示，上述100人分為兩派，屬於不同組別。顧遂補充，隨著事件發展下去，他向行動室匯報有兩派人聚集，包括白衣人和非白衣人。審訊明續。

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