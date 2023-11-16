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五旬漢「通波仔」後亡　實習醫生供稱兩項心臟檢查相隔5小時非日常做法 (18:43)

患有高血壓、心臟病及曾經中風的五旬男子因胸口不適入院，當值醫生涉未有及時診斷他心肌梗塞，事主接受「通波仔」手術後病情急轉直下，在屯門醫院留醫僅一日不治。死因庭今（16日）就事件召開研訊，涉事的實習醫生供稱，問診後認為死者情况尚未符合心肌梗塞的條件，她指通常心酵素檢測和心電圖一併進行，惟事後方知死者兩份報告相隔5個小時，她謂「我都好遺憾無check到心酵素嘅時間」。

死者容國洪（終年57歲）生前是兼職課外活動導師，家屬今有出席聆訊，但沒有律師代表，醫管局被列為利害關係方。研訊在死因裁判官林希維席前審理，不設陪審團。

死者長子容天穎作供指，於2021年11月30日晚上，父親胸口疼痛和左腳抽筋，送院治理。翌日凌晨，父親與他視像通話時狀似痛苦，曾說「姑娘，我要見醫生」、「心好痛」。死者妻子陳美清供稱，同日早上11時丈夫清醒，下午1時情况轉差，陳同意他接受「通波仔」手術。其後丈夫因心跳微弱再搶救，約2時半不治。

事後，陳向醫管局查詢下得知，丈夫的心電圖情况異常，但當值醫生並無作出急性心肌梗塞的臨床判斷，屬醫療事故。

時任實習醫生的陳心期作供稱，於12月1日清晨4時半因死者感暈眩而處方止暈藥，6時留意到死者心電圖報告異常，遂向他問診。由於死者表示不覺胸口疼痛，而且他的心酵素指數正常，因此陳認為他並非心肌梗塞。死者長子容天穎提問下，陳承認只向死者問診一次；容又說父親屢次呼救要求見醫生，陳回答道無人通知過她。聆訊明（17日）續。

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