防止虐待兒童會指舉報及查詢按年增8.5%　虐兒個案逾半涉身體虐待 (17:09)

187宗懷疑虐兒個案中涉及222名兒童，以年齡介乎6至8歲的兒童最高危，佔25%；其次是9至11歲，佔20%；3至5歲則為19%。懷疑施虐者方面，涉及206人，142名為家庭成員佔69%，主要為父母。

根據數字顯示，身體虐待比率佔最高，有105宗佔56%。該會指出，不少家長誤以為體罰是管教方法之一，但事實上不單無助管教，反造成親子關係疏離、不利教育之餘，嚴重更會令兒童受傷或死亡。

心理虐待個案則持續上升，本年度共有31宗。機構指出，心理虐待包括羞辱、驚嚇、孤立、剝削及漠視兒童的情緒反應。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲解釋，因為社會對於心理虐待的認識不足，較難辯識或察覺其嚴重性，所以很多人沒有作出舉報，令兒童心理虐待個案被嚴重忽視。

而涉及性侵犯的個案本年度有16宗，較上年度減少4宗。黃翠玲指，近年懷疑侵犯者或侵犯者透過智能電話或互聯網結識兒童，建立關係後侵犯個案上升。根據社會福利署的 「保護兒童資料系統」，16歲或以下的侵犯者亦有上升趨势。另外，疏忽照顧有15宗佔8%，近半因獨留兒童在家。

對此，防止虐待兒童會提出多項建議，包括促請立法會盡快通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，輔以完備配套，及早為兒童編織全面保護網；全面禁止體罰；訂立清晰的兒童心理虐待法例，提高公眾認識等。