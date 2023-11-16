露宿者還押小欖褲纏頸亡　法醫稱死法罕見 (16:01)

死者Le Van Muoi （中譯黎民十）在越南出生，生前為露宿者，他2020年10月9日去世，終年54歲，他的家屬未有旁聽或委派法律代表出庭。案件設5人陪審團，懲教署被列作有利害關係方。

衛生署法醫英浩雲讀出事主的解剖報告並供稱，事主頸部曾經受壓，有一道呈幼帶狀的傷痕，頸部兩側分別有骨折和瘀傷，除了因施救進行的電擊等外，無其他外來傷勢。英指事主的情況屬「自殺式勒斃」，十分罕見。英進一步提到，當一人的頸部受壓會令心律和心跳不協調，最終心臟機能完全停止，若死者本身有自然疾病，則心律不正的風險更高。

法醫又指，事主冠狀動脈有阻塞，主動脈中度粥樣硬化，導致廣泛性心肌缺血，若加上勒頸，死亡風險便會提高2至3倍。英浩雲歸納事主的死因是頸部受壓，令腦部血液運輸和流動受影響，誘發累積性心臟受壓，最終腦缺氧而死。

懲教署一方結案陳辭稱，事發當天懲教職員比平常少，署方不樂見事主離世，已盡心盡力服務市民，事後並採取預防和改善措施。研訊明續，料會總結證供。