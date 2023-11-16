陳茂波三藩市出席商務午餐會 晤矽谷商界及Visa領導層推廣香港 (15:48)

他於商務午餐會上致辭時表示，中央政府表明對香港長期堅持「一國兩制」，以保持優良的營商環境、普通法制度及聯繫匯率制度等優勢；又指加上大灣區，以及龐大的內地和亞洲市埸，香港是外資開拓中國及亞太區市場的首選落戶點。他介紹香港的經濟發展方向和機遇，以及一系列吸納企業和人才的政策措施。

陳茂波其後到訪一家在矽谷的生物科技初創企業，該企業研究結合人工智能和醫療科技數據，以提升基因工程、藥物研發等的前期研究效率和發現。政府指他們正積極考慮在港成立研發中心和區域總部，以發展亞洲的業務。

另外，陳茂波亦到訪了一家支付和金融科技的國際企業Visa，與亞太區董事長Chris Clark和行政總裁Ryan McInerney會面，就香港最新的經濟及金融情况，以及金融科技的應用和發展交流意見；並於當地時間晚上出席APEC 領導人非正式會議歡迎酒會。

政府表示，陳茂波將於當地時間今日（三藩市時間10月16日）代表特首李家超出席APEC領導人非正式會議，與區內領導人就多項全球關注議題交換意見。