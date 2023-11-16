警長：多次向警區行動室匯報721晚元朗站打鬥 (13:58)

偵緝警長盧吉相在辯方盤問下表示，7月21日晚上曾到元朗站警崗尋找鐵路警區的同僚，由對方安排前往站長室觀看閉路電視，至翌日（7月22日）凌晨才離開。代表次被告庾家豪的大律師李百秋表示，證供指站長室於7月21日晚上8至9時收到市民投訴，反映在站內遭白衣人「騷擾」。盧表示不記得投訴內容和時間，但確認港鐵職員曾稱外面有事發生，需要警察幫忙。

法官陳廣池追問，盧吉相會否知道市民投訴的性質。盧表示從閉路電視知道有人聚集打鬥，感覺事件性質有別於打劫和非禮，遂向行動室匯報。陳官強調，辯方形容乘客被騷擾，屬於特定性質的投訴。盧回應指，只記得站內有人聚集打鬥，和騷擾無關。

辯方盤問時質疑，盧吉相多次將異常情况匯報予行動室，行動室一概回覆「會處理」，為何盧沒有追問下去。陳官打斷表示，盧的職責在於匯報事件，就算行動室沒有確切回覆，「唔可以話佢錯」。辯方亦質疑，盧和下屬一同在站長室觀看片段，理應知道下屬有否致電行動室匯報。陳官再次打斷，表示當日不是普通日子，「個晚立立亂」，警長已經忙於致電匯報。