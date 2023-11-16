愉園欠薪案前班主認罪稱已賣樓還債　貝鈞奇及8名球員寫信求情 (13:23)

被告為陳志實（現年52歲）及愉園足球俱樂部有限公司，原涉及48項傳票。被告與控方達成認罪協議，承認其中30罪後，餘下控罪不予起訴。

案情指，10名欠薪僱員當中，許家銓、譚德鏗、余嘉瑋為球隊經理及職員；黃智康、張俊軒、黃浩然、屠俊翹、曾至孝、Silva Da Silva Luciano、Severo Burkatt Mikael同為球員。被告於2022年9月拖欠10人薪金，亦沒有遵從勞資審裁署的判令付款，直至今年9月才償還欠款。

辯方求情指，陳對本地體育作出貢獻。愉園有近60年歷史，過去6次奪得本地頂級聯賽冠軍。2014年愉園因涉打假波醜聞，聲譽下跌，2016年被告接手球會，3年間3次奪冠，將球會由丙組帶返港超聯賽。球會一直依靠陳注資營運，惟疫情期間，陳的農業及小型裝修工程生意大幅下滑，但他沒有解散球隊，而是用借貸及個人積蓄支付球員薪金。現在球隊已由其他公司接管。

辯方續指，除了中國香港足球總會會長貝鈞奇為陳撰寫求情信外，涉案其中8名球員亦為陳寫信求情，指被欠薪期間，陳與他們保持良好溝通，並努力集資，故球員相信陳並非有意逃避責任。