巴士車廂疑現牀蝨 九巴：檢查後無發現已消毒 (18:06)

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源看過相關照片及片段後向本報確認，該昆蟲很大機會為牀蝨。本報正向九巴查詢事件。

「HK Bus Channel 巴士台」專頁在帖文稱，據拍攝者指出，發現疑似牀蝨為九巴車牌WF2991的巴士，屬荔枝角車廠，而翻查資料後，該部巴士由昨晚至今早收車期間，分別行走過118、948、900及N271線。專頁又引述拍攝者指「好彩及早發現，否則帶返屋企就大件事」。

九巴回覆本報查詢稱，知悉事件後已即時安排該輛巴士回廠，派職員仔細檢查後，沒有發現牀蝨。為確保安全衛生，九巴已委託專業公司在該輛巴士車廂全面高溫消毒和深層清潔，現已完成。

九巴又指，為預防牀蝨從外地進入本港，龍運已安排旗下全線車隊明日起（17日）陸續進行防蝨工作，在車廂牀蝨容易藏身的所有高風險地方，噴灑無色、無味及對人體無影響的防治牀蝨噴劑，並適時高溫消毒和深層清潔。