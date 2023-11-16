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中大醫學院研新技術治難辨梭菌感染　醫管局威院試行 (12:56)

難辨梭菌感染是最常見的醫院內腸道感染。長者、慢性病患、炎症性腸病或常服抗生素的病人均為高危感染者。中大醫學院成功研發新專利技術MOZAIC，提升腸道微生物移植（FMT）治療難辨梭菌感染成功率，由海外FMT案例四至八成，增至逾九成。醫管局上月初起於威爾斯親王醫院試行，並擬明年第一、二季擴至屯門醫院及瑪嘉烈醫院。

中大醫學院自2013年於威爾斯親王醫院引入FMT治療，作為臨牀試驗用途，至今完成逾800宗案例。中大轄下香港微生物菌群創新中心（Microbiota I-Center，MagIC）獲港府InnoHK計劃資助，成功研發MOZAIC技術，人工智能技術分析和篩選糞便樣本；與傳統抗生素治療比較，新技術可將患者生存中位數由2.1年增至4.7年。

醫管局數據顯示，難辨梭菌感染由2020年約2800宗，增至2022年約3600宗。中大醫學院微生物學系系主任葉碧瑤說，常見病徵包括發燒、肚痛、肚瀉，嚴重可致排便出血。

MagIC總監黃秀娟說，該菌一線治療為抗生素，惟復發率達35%，又稱團隊研究近10年，至今沒有病人出現嚴重併發症。

中大設有腸道微生物樣本庫，過濾、萃取並冷藏糞便樣本，現儲存過千個樣本。醫管局腸道微生物移植服務統籌雷諾信稱，威院於上月1日起向復發及難治性感染者試用FMT治療，再向中大樣本庫訂送樣本，再以內窺鏡移植。他說現時其他公院可轉介病人至威院接受移植，局方並正向其他醫院提供訓練，擬未來全港所有醫院聯網均可提供有關治療。

雷補充，約一至兩成病人出現腸道不適、肚脹、作嘔、便秘或輕微肚瀉等副作用，通常一至兩天內會消失。

中大醫學院長陳家亮稱，現時醫管局每張病牀日均成本約1萬元，使用FMT治療較抗生素可縮短病人14日住院，變相可節省14萬元，具高成本效益。被問為何不將FMT改為難辨梭菌感染一線治療，他說須按部就班，下一步將推廣至其他高風險病人使用。

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