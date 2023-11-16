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陳國基否認對民主黨「趕盡殺絕」　稱令人信服已經改過　觀察期因人而異 (11:13)

民主派絕跡於今屆區議會選舉。政務司長陳國基接受《星島日報》專訪時形容「人誰無過」，但要令人相信「改過自新」，並非單靠一句「以後唔做」，需令負責提名的三會委員會覺得已誠心誠意改過，而非假裝。陳國基表示難以定義觀察時間，指觀察期因人而異，亦非以政黨為單位，而是個人。

至於有民主黨職員日前投得年宵攤位被取消資格，陳國基稱不太贊成「趕盡殺絕」的說法，指民主黨仍屬合法政黨，又指食環署確實有權按條款不解釋取消資格的原因。

陳國基亦不同意三會提名機制會衍生「裙帶式政治」，指地區政績、能力和是否愛國者才是最重要標準，形容尋找提名的過程「一定是辛苦」。他強調，三會成員提名時也有責任審視參選人的愛國立場、政績等，不應照樣提名不愛國者，再待資審會「隔出來」。 他又透露，正擬定179名委任議員名單，但不預測會否包括委任部分落選者。 

陳國基表示，政府爭取區選有更高投票率，但重申投票率與選舉制度的成效、好壞是兩回事，不應以投票率論成敗，又重提2019年的區選雖有高逾7成投票率，但認為是「亂局」。對於兩年前立法會選舉投票日，多個公共交通營辦商推出免費乘車，陳國基指今屆區選不會有類似安排，認為選民一般在住所附近投票，根本不用乘車到票站，料對推高投票率沒有實質作用。 

陳國基日前亦去信呼籲全體公務員帶同家人於區選投票，他解釋只為提醒公務員有雙重責任，包括參與投票的公民責任及支持政府政策的責任，又表示無法統計公務員投票率。

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