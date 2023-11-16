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白日之下｜弱智人士院舍輪候時間7年未見改善　重溫《明報》當年報道 (20:13)

正在上映的電影《白日之下》，以偵查報道為主軸，改編以2015年劍橋護老院長者被安排露天沖涼、2016年康橋之家院長張健華涉嫌性侵院友、以及該院有殘疾人士墮樓等多宗轟動社會的新聞事件。

然而，事件自2016年發生至今約7年，本港在弱智人士宿舍的平均輪候時間未見改善。本報於2015年及16年曾就私營殘疾院舍作一系列報道，包括於2015年獨家報道大埔劍橋護老院，在露天平台上將院友脫至全裸或半裸等候沖身；至2016年本報亦以系列報道形式，率先訪問張健華、追訪私營殘疾人士院舍康橋之家有智障少年從院舍墮樓身亡事件，以放蛇形式跟進康橋之手人手不足的問題，以專題揭示本港當時弱智人士宿舍宿位嚴重不足、私營院舍人手不足及監管等問題。劍橋最終不獲續牌，康橋的臨時牌則撤銷，本報近日再登兩處原址，現改作了另外兩間安老院舍。

根據本報當年的系列報道，截至2016年中，殘疾人士如果需要入住院舍，嚴重弱智人士及中度弱智人士宿舍的最快獲編配的等候時間，分別需要14至16年，及8至13年。7年過去，本報近日再向社署查詢數字，社署回覆指，2022/23年嚴重弱智人士宿舍平均輪候時間為171.1個月，即仍要約14年，輪候時間較上一個年度增加逾1年半，至於中度弱智人士的輪候時間則為154.1個月、即還是要近13年，較上年度增9個月。

至於護理安老宿位，2016/17年度整體平均輪候時間為24個月；護養院宿位則為25個月。2022至23年度，護理安老宿位平均輪候時間縮短至14個月，護養院宿位則為18個月，數字反映輪候時間改善。

殘疾院舍多年來供求失衡　議員促政府盡早規劃

嚴重及中度弱智人士宿舍的輪候數字與7年前報道當日的情況相比，供求失衡情况未見改善，殘智人士輪候時間同樣動輒十載。社福界立法會議員狄志遠認為，核心原因在於政策規劃上不足，政府一直未有具體規劃及指標，導致有拖拖拉拉的情况，令人失望。他舉例指，政府可在縮短公屋輪候時間上有清楚的工作指標，但院舍輪候上卻未有同樣做法，形容是決心的問題，政府在處理院舍不足時未有展現出解決房屋問題般的積極性。

社署：一直採取多管齊下的方式提供服務

社署回覆指，康復服務輪候時間視乎實際供求，亦受是否有合適社區及交通配套、申請人對地點選擇等多項因素影響，稱政府一直採取多管齊下的方式，透過長、中及短期策略回應需求，包括在不同發展項目等物色用地，將繼續透過多項措施物色合適處所，提供住宿康復服務設施。

相關字詞﹕編輯推介 白日之下 殘疾人士院舍 狄志遠 劍橋護老院 康橋之家

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