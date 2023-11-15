起爭執後點火焚夫 女子認罪囚7年4個月 (19:48)

控方透露，被告廖雪霞（現46歲）在內地出生，當時任職健康服務助理，曾違反入境條例。法官判刑指，被告事前安排轉交財物屬有預謀，她在屋邨縱火導致單位嚴重燒毀，其丈夫除了燒傷，亦有心理創傷，無法繼續擔任廚師，在11年監禁量刑起點之上加刑一年；但考慮到被告有抑鬱症狀減刑一年，就她認罪給予三分一刑期扣減。被告聞判激動落淚。

案情指，被告和本案事主楊耀偉（案發時46歲）於2017年結婚，及楊母同住在荔景邨仰景樓。近年被告懷疑事主有婚外情，兩人因而經常爭吵。2020年10月27日，事主決意離婚，但被告不情願，事主和被告傾談後獨自回家睡覺。翌日凌晨，事主醒來發現右臂淋濕，被告在牀邊點燃蓋着事主的被子，又拿打火機伸向事主。事主撲熄身上火種，他和母親推開被告才能逃離。事主手腳燒傷，送院治理並需植皮，一個多月後出院。

被告曾向親友表示生無可戀，因婚姻破裂想與丈夫同歸於盡，她將52萬元現金、珠寶和保險單交予親人。被告寫信提及，留下東西予與前夫育有的兩名子女，保險受益人轉為他們名字。被告當日被捕，她警誡下承認犯案並有自殺念頭，但無意殺人。