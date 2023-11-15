城巴車長疑因路况與司機爭執兼揮拳　車長涉刑毀及普通襲擊等罪被捕 (22:16)

本報就事件向城巴查詢。城巴回覆指一名城巴車長上周六下午(11日) 於港島南區牽涉一宗刑事案件，車長事發時正駕駛城巴機場快線A10前往鴨脷洲，駛至華景街時懷疑因路面狀况與其他司機爭執，事件中一名司機受傷送院。城巴為事件致歉，並向受傷司機致以慰問。公司在展開全面調查後，決定即時解僱涉案車長，並會全力配合警方調查。

警方指，上周六下午約4時接報，指一輛巴士沿香港仔華景街東行期間，遇上一輛小巴在路邊停靠，其間該名40歲姓翁男巴士司機懷疑因切線問題，與一輛沿相反方向行駛的私家車的50歲姓李男司機爭執。其間另一輛私家車的54歲姓陳男司機下車希望調停爭執，惟兩人均被該名巴士司機以手襲擊；該名巴士司機另涉嫌以手破壞姓陳男子的私家車。

人員接報到場，該名姓翁男巴士司機涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」、 「普通襲擊」及「刑事毀壞」被捕，他已獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到，案件交由西區警區刑事調查組第一隊跟進。姓李男私家車司機嘴部流血及眼角受傷，另一名陳姓男私家車司機報稱在爭執期間扭傷手部，兩人清醒被送瑪麗醫院治理。