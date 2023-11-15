城巴車長疑因路况與司機爭執兼揮拳　車長涉刑毀及普通襲擊等罪被捕 (22:16)

網上流傳片段，顯示一名城巴車長在華富邨培英中學對開迴旋處與另一名身穿深色上衣的男子發生爭執，其間車長以粗口指罵對方，更向他臉部揮拳，另一名穿波衫的男子見狀出言勸阻，又將車長拉開。被襲男子雙手按住臉部，其間拍片者表示，「得，我報警，企埋一邊，唔好俾佢（車長）走」，拍片者亦指其私家車倒後鏡遭車長打爛。
本報就事件向城巴查詢。城巴回覆指一名城巴車長上周六下午(11日) 於港島南區牽涉一宗刑事案件，車長事發時正駕駛城巴機場快線A10前往鴨脷洲，駛至華景街時懷疑因路面狀况與其他司機爭執，事件中一名司機受傷送院。城巴為事件致歉，並向受傷司機致以慰問。公司在展開全面調查後，決定即時解僱涉案車長，並會全力配合警方調查。
警方指，上周六下午約4時接報，指一輛巴士沿香港仔華景街東行期間，遇上一輛小巴在路邊停靠，其間該名40歲姓翁男巴士司機懷疑因切線問題，與一輛沿相反方向行駛的私家車的50歲姓李男司機爭執。其間另一輛私家車的54歲姓陳男司機下車希望調停爭執，惟兩人均被該名巴士司機以手襲擊；該名巴士司機另涉嫌以手破壞姓陳男子的私家車。
人員接報到場，該名姓翁男巴士司機涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」、 「普通襲擊」及「刑事毀壞」被捕，他已獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到，案件交由西區警區刑事調查組第一隊跟進。姓李男私家車司機嘴部流血及眼角受傷，另一名陳姓男私家車司機報稱在爭執期間扭傷手部，兩人清醒被送瑪麗醫院治理。
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